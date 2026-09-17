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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σήμερα στον ανακριτή η 18χρονη μητέρα - Μάχη στην εντατική δίνει το βρέφος

βρεφος
clock 09:24 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ενώπιον της Ανακρίτριας Χανίων αναμένεται να απολογηθεί σήμερα η 18χρονη που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το νεογέννητο βρέφος της.

Το λίγων ημερών αγοράκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη.

Η απολογία τηςνεαρής μητέρας θα γίνει στη σκιά της ανακοίνωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού» σύμφωνα με την οποία η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα συστηματικής κακοποίησης από το οικογενειακό της περιβάλλον ήδη από την ηλικία των 4 ετών.

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