Κρήτη: Θύμα συστηματικής κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη που χτύπησε το βρέφος της

Στην υπόθεση του 17 ημερών βρέφους από τα Χανιά, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρεμβαίνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό και η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα συστηματικής κακοποίησης από το οικογενειακό της περιβάλλον ήδη από την ηλικία των 4 ετών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελεία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.

Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.

Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ένα παιδί.

Πληροφορίες: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» | Γραφείο Τύπου | Τηλ. 11040 (αστική χρέωση)