Τα αεροπλάνα ταξιδεύουν γεμάτα και το φθινόπωρο στην Κρήτη - Η σεζόν συνεχίζεται

Η τουριστική κίνηση στην Κρήτη παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα το φθινόπωρο, με τις προβλέψεις για τη συνέχεια να δείχνουν διατήρηση των αυξημένων ροών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παρουσία των επισκεπτών θα παραταθεί έως τον Οκτώβριο, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που προγραμματίζουν τις διακοπές τους ακόμη και για τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη σαφή αλλαγή των ταξιδιωτικών συνηθειών τα τελευταία χρόνια: όλο και περισσότεροι τουρίστες αποφεύγουν την περίοδο αιχμής του Ιουλίου και του Αυγούστου, αναζητώντας ηπιότερες θερμοκρασίες και λιγότερο συνωστισμό.

Παράλληλα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα μέσα στο έτος ενισχύουν το ενδιαφέρον για φθινοπωρινές εξορμήσεις.

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου δίνει σημαντική ανάσα στην τοπική οικονομία, καθώς επιτρέπει στα ξενοδοχεία, τα καταστήματα εστίασης και τις συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις να παραμείνουν σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εκπρόσωποι του κλάδου επιβεβαιώνουν ότι η στροφή προς το φθινόπωρο κερδίζει συνεχώς έδαφος. Όσον αφορά στην κίνηση στην αγορά και την εστίαση, οι φορείς επισημαίνουν ότι οι επισκέπτες εμφανίζονται πλέον πολύ πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Φτάνουν στο νησί πλήρως ενημερωμένοι, επιλέγουν στοχευμένα τα σημεία που θα γευματίσουν και αποφεύγουν τις αλόγιστες σπατάλες.

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