ΤΡΙ.15 Σεπ 2026 19:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Τα αεροπλάνα ταξιδεύουν γεμάτα και το φθινόπωρο στην Κρήτη - Η σεζόν συνεχίζεται

αεροδρόμιο Ηρακλείου - Νίκος Καζαντζάκης
clock 18:26 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η τουριστική κίνηση στην Κρήτη παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα το φθινόπωρο, με τις προβλέψεις για τη συνέχεια να δείχνουν διατήρηση των αυξημένων ροών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παρουσία των επισκεπτών θα παραταθεί έως τον Οκτώβριο, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που προγραμματίζουν τις διακοπές τους ακόμη και για τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη σαφή αλλαγή των ταξιδιωτικών συνηθειών τα τελευταία χρόνια: όλο και περισσότεροι τουρίστες αποφεύγουν την περίοδο αιχμής του Ιουλίου και του Αυγούστου, αναζητώντας ηπιότερες θερμοκρασίες και λιγότερο συνωστισμό.

Παράλληλα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα μέσα στο έτος ενισχύουν το ενδιαφέρον για φθινοπωρινές εξορμήσεις.

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου δίνει σημαντική ανάσα στην τοπική οικονομία, καθώς επιτρέπει στα ξενοδοχεία, τα καταστήματα εστίασης και τις συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις να παραμείνουν σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εκπρόσωποι του κλάδου επιβεβαιώνουν ότι η στροφή προς το φθινόπωρο κερδίζει συνεχώς έδαφος. Όσον αφορά στην κίνηση στην αγορά και την εστίαση, οι φορείς επισημαίνουν ότι οι επισκέπτες εμφανίζονται πλέον πολύ πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Φτάνουν στο νησί πλήρως ενημερωμένοι, επιλέγουν στοχευμένα τα σημεία που θα γευματίσουν και αποφεύγουν τις αλόγιστες σπατάλες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τουριστική Κίνηση Κρητη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis