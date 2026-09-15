Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ότι έχουν αναπτύξει όπλα στο διάστημα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυψαν για πρώτη φορά επίσημα ότι η Space Force έχει αναπτύξει όπλα σε τροχιά γύρω από τη Γη, χωρίς να δώσουν στοιχεία για τη φύση ή τον χρόνο ανάπτυξής τους. Η δήλωση του υπουργού Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τρόι Μέινκ σηματοδοτεί μια νέα φάση στη στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον, Κίνα και Ρωσία επενδύουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων εναντίον διαστημικών συστημάτων.

Η πρώτη επίσημη αναφορά σε όπλα σε τροχιά

Ο Μέινκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «όπλα ελέγχου του Διαστήματος σε τροχιά», μιλώντας στο Air and Space Cyber Conference. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τι ακριβώς περιλαμβάνει το οπλοστάσιο ούτε πότε τέθηκαν σε επιχειρησιακή ανάπτυξη τα συγκεκριμένα συστήματα.

Η αμερικανική κυβέρνηση επέλεξε να μην αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες, καθώς η δημοσιοποίηση των δυνατοτήτων των συγκεκριμένων όπλων θα μπορούσε να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Space Force.

Η Τζουλιάνα Σους, ειδικός σε θέματα διαστημικής ασφάλειας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη αναφορά μπορεί να αφορά ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων.

Από παρεμβολές μέχρι καταστροφή δορυφόρων

Τα όπλα ελέγχου του Διαστήματος μπορεί να περιλαμβάνουν συστήματα που προκαλούν προσωρινές ή αναστρέψιμες παρεμβολές, όπως η παρεμβολή στις επικοινωνίες, αλλά και δυνατότητες με μόνιμα καταστροφικά αποτελέσματα.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πρόκειται για σύστημα που βρίσκεται ήδη στο Διάστημα. Δεν αφορά, δηλαδή, έναν επίγειο πύραυλο που μπορεί να πλήξει δορυφόρο σε τροχιά, αλλά ένα όπλο το οποίο έχει τοποθετηθεί στον ίδιο τον διαστημικό χώρο.

Η αμερικανική αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή μέχρι σήμερα η Ουάσιγκτον είχε αποφύγει να επιβεβαιώσει επισήμως ότι διαθέτει επιχειρησιακά αναπτυγμένα όπλα σε τροχιά.

Κίνα και Ρωσία στο επίκεντρο

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από χρόνια ανάπτυξης και δοκιμών δυνατοτήτων αντιμετώπισης δορυφόρων και άλλων διαστημικών συστημάτων από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Μία πιθανή αντίδραση του Πεκίνου και της Μόσχας θα μπορούσε να είναι η επίδειξη αντίστοιχων δυνατοτήτων. Ωστόσο, το πρώτο βήμα ενδέχεται να είναι διπλωματικό, με κατηγορίες προς τις ΗΠΑ ότι επιταχύνουν τη στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος και προετοιμάζονται για μελλοντική σύγκρουση.

Η αμερικανική δημόσια αναφορά δημιουργεί παράλληλα ένα νέο ερώτημα: εάν και οι δύο χώρες θα επιλέξουν να γίνουν περισσότερο ανοικτές σχετικά με τα δικά τους διαστημικά οπλικά προγράμματα.

Η Space Force αλλάζει το αμερικανικό στρατιωτικό μοντέλο

Στην ίδια ομιλία, ο Μέινκ περιέγραψε ένα περιβάλλον ασφάλειας που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Όπως υποστήριξε, οι αντίπαλοι των ΗΠΑ αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, ενώ η Ουάσιγκτον πρέπει να αυξήσει ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος τη μαχητική της ισχύ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αυτόνομα συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα φθηνότερα οπλικά συστήματα που μπορούν να αναπτυχθούν σε μεγάλους αριθμούς.

Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας προανήγγειλε ουσιαστικά μια διαφορετική δομή των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων έως το 2032, με σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή αυτόνομων συστημάτων.

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