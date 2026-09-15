Μαρία Μαζωνάκη: «Ζητάμε παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας»

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Στο MEGA και στην εκπομπή «Live News» μίλησε -για πρώτη φορά- η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία Μαζωνάκη, ζητώντας την τιμωρία όλων όσων εμπλέκονται στον θάνατο του αδελφού της.

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή λίγη ώρα μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας.

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Μαζωνάκη είπε πως είναι ακόμα συντετριμμένη και ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Προσπαθεί να βρει απαντήσεις, παρακολουθεί την επικαιρότητα και όσα γίνονται γνωστά και ζητά να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι προκάλεσαν τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.

Μαρία Μαζωνάκη: Τι είπε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο.

Το παρακολουθούσα ότι είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν, και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν.

Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτούς. Θέλω να πω στον κόσμο να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή, για πάντα. Αυτό μόνο».

Τι δείχνει η άρση τηλεφωνικού απορρήτου για τον θάνατο Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, οι αστυνομικές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη καταρρεύσει, φαίνεται να ήταν απενεργοποιημένα.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι εκείνη τη χρονική στιγμή επικρατούσε ένας πανικός στο ιατρείο και οι γιατροί προσπαθούσαν και να επαναφέρουν τον τραγουδιστή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

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