Λαγκάρντ: Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει δικό της AI για να μην εξαρτάται από ΗΠΑ και Κίνα – Κίνδυνος τεχνολογικού εκβιασμού της ΕΕ

Τον κώδωνα του κινδύνου για τον ορατό πλέον κίνδυνο τεχνολογικού εκβιασμού της Γηραιάς Ηπείρου έκρουσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), υπογραμμίζοντας ότι η απουσία αυτόνομων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης εκθέτει την ευρωπαϊκή οικονομία σε πρωτοφανείς πιέσεις.

Η Ευρώπη οφείλει να αναπτύξει τη δική της τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και να κατασκευάσει περισσότερα κέντρα δεδομένων (data center), προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή του αποκλεισμού της από τις ΗΠΑ ή την Κίνα, σύμφωνα με την Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η ήπειρος χρειάζεται μοντέλα AI —την τεχνολογία που τροφοδοτεί εργαλεία όπως τα chatbots— τα οποία θα είναι «αρκετά καλά» ώστε να εκτελούν τις περισσότερες εργασίες και να λειτουργούν από εγχώρια κέντρα δεδομένων.

Αν η Ευρώπη επενδύσει στη δική της τεχνολογία AI, σημείωσε η Λαγκάρντ, «η απειλή του αποκλεισμού χάνει τη δύναμή της».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσεται αλλού, δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ σε ομιλία της στη Βιέννη, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ παρήγαγαν 59 σημαντικά μοντέλα πέρυσι και η Κίνα 35, ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρήγαγαν από ένα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ φιλοξενούν το 75% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος AI, που παράγεται από κέντρα δεδομένων, ενώ η Ευρώπη μόλις το 5%.

Η Λαγκάρντ τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια άβολη επιλογή».

«Είτε θα καθυστερήσει την υιοθέτηση, επειδή δεν μπορεί να προστατεύσει τα δεδομένα της, και θα στερηθεί την ανάπτυξη. Είτε θα υιοθετήσει την ΤΝ γρήγορα, θα γίνει εξαιρετικά εξαρτημένη και θα διακινδυνεύσει να χάσει την ελευθερία να οργανώνει την οικονομία της σύμφωνα με τις δικές της αξίες».

Ο τυχόν αποκλεισμός της Ευρώπης από την ΤΝ ή η αλλαγή των όρων πρόσβασης σε αυτήν θα είχε ευρύτατες και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, υπογράμμισε.

«Μέσα σε λίγα χρόνια θα ελέγχει τα εμπορεύματα στα σύνορα, θα αποφασίζει ποιες φορολογικές δηλώσεις θα ελέγχονται, θα συντονίζει τα δρομολόγια των τρένων, θα παρακολουθεί τους ασθενείς στους θαλάμους και θα εκκαθαρίζει τις πληρωμές στις τράπεζες. Τυχόν διακοπή της πρόσβασης, ή αλλαγή στους όρους της, θα επηρέαζε τότε κάθε τομέα ταυτόχρονα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι αυτό αντιπροσωπεύει ένα μέσο πίεσης που «κανένας εμπορικός εταίρος δεν είχε ποτέ απέναντι στην Ευρώπη, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, όπως για παράδειγμα για τους δασμούς ή τους ψηφιακούς φόρους».

Αν και η ΕΕ και οι ΗΠΑ παραμένουν βασικοί σύμμαχοι, η διακυβέρνηση Τραμπ έχει κλονίσει αυτή την εμπιστοσύνη μέσα από μια σειρά επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής δασμών, των απαιτήσεων για την εξαγορά της Γροιλανδίας —ενός ευρέως αυτόνομου εδάφους που αποτελεί μέρος του δανικού βασιλείου— και της αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη λόγω πολιτικών διαφωνιών.

Εάν υιοθετηθεί γρήγορα, το AI θα μπορούσε να αυξήσει το επίπεδο της παραγωγικότητας —ένα μέτρο οικονομικής απόδοσης— έως και κατά 4% σε ορίζοντα δεκαετίας, εξέλιξη που θα ήταν μετασχηματιστική για τα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ.

Προτρέποντας την Ευρώπη να αναπτύξει περισσότερη υπολογιστική ισχύ, τόνισε: «Η Ευρώπη διαθέτει ήδη πολύ μικρή χωρητικότητα κέντρων δεδομένων για να καλύψει τη δική της ζήτηση, και με βάση τις τρέχουσες τάσεις, αυτό το κενό προβλέπεται να υπερεξαπλασιαστεί μέσα σε μια δεκαετία».

Οι επενδυτικές ανάγκες των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών είναι τόσο μεγάλες που πραγματοποιούν μέρος του δανεισμού τους στην Ευρώπη, αυξάνοντας το κόστος για όλους τους υπόλοιπους καθώς εκτοπίζουν άλλους δανειολήπτες από την αγορά χρέους.

Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, επομένως οποιαδήποτε διόρθωση της αγοράς θα επηρέαζε τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις, πρόσθεσε η ίδια.

πηγή: Guardian

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