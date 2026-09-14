Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές που ξεχωρίζουν στον κόσμο

Από τους αμπελώνες της Τοσκάνης και τα μωβ λιβάδια λεβάντας της Προβηγκίας μέχρι τις άγριες ακτές της Σκωτίας και τις κορυφές των Γαλλικών Αλπεων, η Ευρώπη διαθέτει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ποδηλατικές διαδρομές στον κόσμο, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ο ποδηλατικός τουρισμός γνωρίζει σημαντική άνοδο, με τις αναζητήσεις στο Google για τον όρο «cycling holiday» να έχουν αυξηθεί κατά 292%. Μια ποδηλατική απόδραση, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την ποδηλασία, αλλά και το τοπίο, τη φύση και την εμπειρία της διαδρομής.







Νέα έρευνα της πλατφόρμας κρατήσεων περιπετειών Explore αξιοποίησε τεχνολογία eye-tracking, καταγράφοντας τις αντιδράσεις 200 συμμετεχόντων απέναντι σε 52 δημοφιλείς και εντυπωσιακές ποδηλατικές διαδρομές από όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία μέτρησε πόσο γρήγορα τραβούσε κάθε διαδρομή την προσοχή και για πόσο διάστημα την κρατούσε, δημιουργώντας μια συνολική βαθμολογία «eye-catching» με άριστα το 100.

Στην κορυφή βρέθηκε το Bow Valley Parkway στον Καναδά, η γραφική διαδρομή που συνδέει το Banff με τη Lake Louise, συγκεντρώνοντας 97/100. Ακολούθησε η Great Ocean Road στην Αυστραλία με 94/100.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στην κατάταξη



Παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται εκτός Ευρώπης, συνολικά οκτώ από τις 15 ομορφότερες διαδρομές του κόσμου βρίσκονται στην Ευρώπη.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Τοσκάνη στην Ιταλία, με τις Tuscany Gravel Routes να συγκεντρώνουν 91/100. Η διαδρομή περνά ανάμεσα από αμπελώνες, κυπαρίσσια και μεσαιωνικές πόλεις χτισμένες σε λόφους, προσφέροντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της ιταλικής υπαίθρου.







Τέταρτη είναι η Elbe Cycle Route στη Γερμανία, με 90/100. Η διαδρομή ακολουθεί τον ποταμό Έλβα για περίπου 1.220 χιλιόμετρα, από την Τσεχία προς τη Βόρεια Θάλασσα, περνώντας από ιστορικές πόλεις, αγροτικές περιοχές και το Αμβούργο.

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Amsterdam Cycle Route 10, με 86/100. Η κυκλική διαδρομή αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο εξερεύνησης του Άμστερνταμ, περνώντας από κανάλια, πάρκα, ιστορικές γειτονιές και πιο ήσυχες περιοχές της ολλανδικής υπαίθρου.

Στην έβδομη και όγδοη θέση βρίσκονται αντίστοιχα το Stelvio Pass στην Ιταλία με 82/100 και η Provence Lavender Route στη Γαλλία με 81/100. Το πρώτο θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές ποδηλατικές διαδρομές, ενώ η διαδρομή της Προβηγκίας προσφέρει μια σαφώς πιο ήπια εμπειρία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ανθίζουν οι περίφημες λεβάντες.

Από τη Σκωτία μέχρι τη λίμνη Οχρίδα



Η North Coast 500 (NC500) της Σκωτίας καταλαμβάνει την 11η θέση με 78/100. Η διαδρομή ξεκινά και ολοκληρώνεται στο Inverness και εκτείνεται σε περισσότερα από 800 χιλιόμετρα, με τους ποδηλάτες να χρειάζονται έως και πέντε ημέρες για να την ολοκληρώσουν. Οι άγριες ακτές, τα βουνά και τα απομονωμένα τοπία αποτελούν το μεγάλο της πλεονέκτημα.

Στη 12η θέση βρίσκεται η Route des Grandes Alpes στη Γαλλία, επίσης με 78/100. Η διαδρομή εκτείνεται από τη λίμνη της Γενεύης έως τη Μεσόγειο και περνά από μερικά από τα εντυπωσιακότερα τοπία των Γαλλικών Άλπεων, με ψηλές κορυφές, βαθιές κοιλάδες και απαιτητικά ορεινά περάσματα.

Την ευρωπαϊκή παρουσία στην πρώτη 15άδα ολοκληρώνει το Lake Ohrid Circuit, στη 14η θέση με 76/100. Η διαδρομή μήκους περίπου 90-96 χιλιομέτρων περνά από τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, δίνοντας στους ποδηλάτες την ευκαιρία να επισκεφθούν το Ohrid, τη Struga, το μοναστήρι του Αγίου Ναούμ και το Pogradec.

Οι 15 ομορφότερες ποδηλατικές διαδρομές στον κόσμο



Bow Valley Parkway, Καναδάς – 97/100



Great Ocean Road, Αυστραλία – 94/100



Tuscany Gravel Routes, Ιταλία – 91/100



Elbe Cycle Route, Γερμανία – 90/100



Carretera Austral, Χιλή – 86/100



Amsterdam Cycle Route 10, Ολλανδία – 86/100



Pacific Coast Highway, ΗΠΑ – 82/100



Stelvio Pass, Ιταλία – 82/100



Provence Lavender Route, Γαλλία – 81/100



Road to Hana, ΗΠΑ – 78/100



North Coast 500, Σκωτία – 78/100



Route des Grandes Alpes, Γαλλία – 78/100



Slickrock Trail, ΗΠΑ – 76/100



Lake Ohrid Circuit, Βόρεια Μακεδονία/Αλβανία – 76/100



Vancouver Seawall, Καναδάς – 75/100

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