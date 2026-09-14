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Μαζωνάκης:Τι λέει ο φαρμακοποιός που περιποιήθηκε το τραύμα του πριν το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο

Γιωργος Μαζωνάκης
clock 19:00 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο φαρμακοποιός, ο οποίος περιποιήθηκε το τραύμα που είχε στο κεφάλι ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν πάρει τον δρόμο για το μοιραίο ιατρείο μίλησε στο Live News.

Όπως αποκαλύπτει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Γιώργος Μαζωνάκης αν και φαινόταν κουρασμένος, είχε πολύ καλή διάθεση, έκανε πλάκα και σιγοτραγουδούσε τα τραγούδια που ακούγονταν στο φαρμακείο, όση ώρα βρισκόταν στα χέρια του προσωπικού προκειμένου να του περιποιηθούν το τραύμα.

«Έφυγε στις 13:30 για το κολωνάκι, για μία απόσταση μισής ώρας. Ήρθε στις 13:20 για να του περιποιηθούμε ένα μικρό τραύμα στο κεφάλι. Ήταν μια χαρά, ευδιάθετος. Έκατσε 5-10 λεπτά και έφυγε κατευθείαν. Ήταν μια χαρά, μάλιστα σχολιάζαμε πόσο ευγενικός είναι», είπε χαρακτηριστικά.

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Γιώργος Μαζωνάκης Φαρμακοποιος
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