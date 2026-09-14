Δημοτικό Συμβούλιο: Ενημέρωση Καλοκαιρινού για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ στου Κορώνη Μαγαρά

Σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΟΦΗ αποτελεί η κοινή στάση Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, ΠΑΕ και Ερασιτέχνη ΟΦΗ, με την περιοχή Κορώνης Μαγαρά να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Προέδρου της ΠΑΕ ΟΦΗ Μιχάλη Μπούση, του Αντιπροέδρου Ηλία Πουρσανίδη, του Γενικού Γραμματέα του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Δημήτρη Αποστολάκη και του Αντιδημάρχου Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκου Γιαλιτάκη.

Συμφωνία για την Κορώνη Μαγαρά

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφωνούν με τη χωροθέτηση που έχει προτείνει η Δημοτική Αρχή στην περιοχή της Κορώνης Μαγαρά και εμφανίζονται αποφασισμένες να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να διεκδικήσουν από την Πολιτεία τη λύση που χρειάζεται ο ΟΦΗ.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου, της «ΟΦΗ Αρένα», που θα αποτελέσει ένα σημαντικό έργο για το Ηράκλειο και συνολικά για την Κρήτη.

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«Χρειάζεται χρόνος»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για μία σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο, καθώς υπάρχουν αρκετά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέχρι να προχωρήσει ο σχεδιασμός.

Παρά τις δυσκολίες, η Δημοτική Αρχή δηλώνει αποφασισμένη να στηρίξει την προσπάθεια με κάθε διαθέσιμο τρόπο, με τη συνεργασία όλων των πλευρών να θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου.

Η προσπάθεια θα βασιστεί στη συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου, ΠΑΕ ΟΦΗ και Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ενώ καθοριστική θεωρείται και η συμβολή της Πολιτείας.

Διπλή ανάπλαση με πολλαπλά οφέλη

Ο σχεδιασμός συνδέεται και με τη λεγόμενη διπλή ανάπλαση, η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εικόνα δύο περιοχών του Ηρακλείου.

Στα Καμίνια προβλέπεται η δημιουργία ενός σημαντικού χώρου πρασίνου και αναψυχής, ενώ η περιοχή της Κορώνης Μαγαρά, που βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, μπορεί να αποκτήσει έναν νέο κομβικό πόλο αθλητισμού, δραστηριότητας και επισκεψιμότητας.

Για τον ΟΦΗ, η προοπτική απόκτησης ενός νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους στόχους των τελευταίων ετών. Προς το παρόν παραμένει ένα φιλόδοξο σχέδιο, όμως η κοινή γραμμή των εμπλεκόμενων φορέων δημιουργεί νέα δεδομένα και ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα.

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