ΟΦΗ: Ξεπέρασαν τις 12.000 τα εισιτήρια για την Ευρωπαϊκή μάχη με τη Χόφενχαϊμ

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση του κόσμου του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης με τη Χόφενχαϊμ, με τη ζήτηση για ένα εισιτήριο να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των απλών εισιτηρίων και των διαρκείας έχει ήδη ξεπεράσει τις 12.000, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των φιλάθλων για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Η κινητοποίηση του κόσμου φαίνεται και από την πληρότητα των θυρών, καθώς μετα τιος θυρες 10, 11, 12, 13 και 14 , άλλες δύο θύρες ( 2 και 9) έχουν ήδη γίνει sold out, με τα διαθέσιμα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση για τη διάθεση των εισιτηρίων, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις στις θύρες 15, 19 και 20.

Οι φίλοι του ΟΦΗ που θέλουν να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στη Χόφενχαϊμ καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς η ζήτηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

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