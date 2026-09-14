ΟΦΗ και οικογένεια Μπούση αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τη δική τους θέση στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσαν ο ΟΦΗ και η οικογένεια Μπούση, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Στεφάνι στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη απέστειλαν ο ΟΦΗ και η οικογένεια του Μιχάλη Μπούση, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη του και να συμπαρασταθούν στους οικείους του. Το στεφάνι έγραφε: ''Θα ζεις παντα στις καρδιές μας''

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η οικογένεια Μπούση έχει δείξει διαχρονικά την ευαισθησία της σε σημαντικές στιγμές, ενώ ο ΟΦΗ αποτελεί σημείο αναφοράς για την οικογένεια και την Κρήτη, από την οποία καταγόταν ο δημοφιλής καλιτέχνης.

Το στεφάνι του ΟΦΗ και της οικογένειας Μπούση βρέθηκε ανάμεσα στα πολλά μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

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