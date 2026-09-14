Νόμπελ, αλλά με χιούμορ! Αυτοί είναι νικητές των βραβείων Ig Nobel

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Οι νικητές του βραβείου Νόμπελ κερδίζουν κύρος, ένα χρυσό μετάλλιο και λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Οι νικητές του βραβείου Ig Nobel δεν απολαμβάνουν τέτοιες πολυτέλειες.

Παίρνουν μεν αναγνώριση, αλλά αντί για όλα τα προνόμια του Νόμπελ, τους ρίχνουν χαρταετούς και 10 τρισεκατομμύρια δολάρια Ζιμπάμπουε.







Το πρόβλημα είναι ότι το νόμισμα αυτό έχει καταρρεύσει εδώ και χρόνια, οπότε τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια Ζιμπάμπουε δεν αξίζουν σχεδόν τίποτα.

Στους φετινούς νικητές δόθηκε ένα αγαλματίδιο που απεικονίζει μια φέτα μπλε τυριού, πατημένη από ένα πόδι από το οποίο ξεφυτρώνουν μανιτάρια, προς τιμήν του φετινού θέματος «μύκητες».

Scientists won an Ig Nobel for studying cockroach milk. Somebody’s gonna put this in a $9 latte and act like I’m the problem for hitting “no tip” 💀 @improbresearch #IgNobel https://t.co/zhXRJDfUPE — Curi◎nic (@Curi0nic) September 3, 2026

Πώς να μην το λατρέψεις;

Σύμφωνα με το Euronews, τα βραβεία Ig Nobel, που ιδρύθηκαν το 1991 ως σατιρική εκδοχή του βραβείου Νόμπελ, έχουν ως στόχο να προωθήσουν το ενδιαφέρον του κοινού για την επιστημονική (και πολιτισμικά σημαντική) έρευνα, τιμώντας «επιτεύγματα που πρώτα κάνουν τους ανθρώπους να γελάσουν και μετά να σκεφτούν».

Το βραβείο αποτελεί παρωδία του Βραβείου Νόμπελ και πήρε το όνομά του από τον Ιγνάτιο Νόμπελ, έναν πλασματικό ξάδελφο του ιδρυτή του Βραβείου Νόμπελ, Άλφρεντ Νόμπελ. Το όνομα αποτελεί επίσης λογοπαίγνιο με τη λέξη ignoble, η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι ή κάποιον που στερείται ευγένειας, ποιότητας ή επιπέδου, ή που προέρχεται από χαμηλή κοινωνική τάξη.

Τα φετινά Ig Nobel απονεμήθηκαν χθες σε τελετή στη Ζυρίχη της Ελβετίας – κάτι που συνέβη για πρώτη φορά, καθώς η τελετή απονομής πραγματοποιείται συνήθως στις ΗΠΑ.

Ο λόγος, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έγκειται στο εχθρικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ απέναντι στην επιστήμη, καθώς και στο γεγονός ότι οι διεθνείς ταξιδιώτες διστάζουν όλο και περισσότερο να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η επίσκεψη στη χώρα έγινε επικίνδυνη για τους επισκέπτες μας», δήλωσε στο AP ο Μαρκ Άμπραχαμς, τελετάρχης και εκδότης του περιοδικού «The Annals of Improbable Research».

«Δεν μπορούμε με καθαρή συνείδηση να ζητήσουμε από τους νέους νικητές, ή από τους διεθνείς δημοσιογράφους που καλύπτουν την εκδήλωση, να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ φέτος».

Επιστρέφοντας στις φετινές έρευνες και τους νικητές, ακολουθεί μια επισκόπηση ορισμένων από τους φετινούς νικητές:

Βιομηχανική: Εξελικτικό φιλί



Νικητές: Matilda Brindle, Catherine Talbot, Stuart West (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ).

Πρόκειται συγκριτική προσέγγιση στην εξέλιξη του φιλιού. Η Δρ Matilda Brindle και οι συνεργάτες της ανέπτυξαν έναν αυστηρό ορισμό του φιλιού μέσω της μελέτης διαφορετικών ειδών.

Διαπίστωσαν ότι το φιλί εμφανίζεται στους περισσότερους μεγάλους πιθήκους και πιθανώς στους Νεάντερταλ – υποστηρίζοντας ότι οι πρώιμοι άνθρωποι και οι Νεάντερταλ μπορεί να φιλιόντουσαν.

«Την επόμενη φορά που θα φιλήσετε κάποιον, μπορείτε να σκεφτείτε: “Αυτή είναι μια παράδοση 21,5 εκατομμυρίων ετών που τιμώ εδώ”», δήλωσε η Δρ Brindle.

«Δεν είναι απλώς μια σύγχρονη ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι πραγματικά προγονική. Και για εμάς, αυτό υποδηλώνει ότι πιθανότατα έχει μια αρκετά χρήσιμη εξελικτική λειτουργία».

Bizarre scientific discoveries highlighted at Ig Nobel Prize ceremony https://t.co/DtY6aQJsL2 — Reuters (@Reuters) September 3, 2026

Οικονομία: Οι πλούσιοι είναι οι χειρότεροι



Νικητές: Paul Piff, Daniel Stancato, Stéphane Côté, Rodolfo Mendoza-Denton και Dacher Keltner (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς).

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία μέσω επτά μελετών που αποδεικνύουν ότι η υψηλότερη κοινωνική τάξη έχει μία αυξημένη τάση προς την ανήθικη συμπεριφορά.

Είναι πιο πιθανό να κλέβουν γλυκά από παιδιά, να ξεχωρίζουν στο ψέμα όταν πρόκειται για τις ζαριές τους, να κόβουν τον δρόμο σε άλλα αυτοκίνητα στις διασταυρώσεις και να θεωρούν την απληστία ως θετικό χαρακτηριστικό.

«Το γενικό μοτίβο φαίνεται να είναι ότι, με τον πλούτο και την αυξανόμενη εξουσία, ασχολείσαι λιγότερο με τις ανάγκες των άλλων και σε βαραίνουν λιγότερο οι απαιτήσεις των κοινωνικών σχέσεων», δήλωσε ο Piff. «Το να παίρνεις γλυκά από τα παιδιά μπορεί να είναι το μικρότερο από τα προβλήματά μας, αλλά είναι χαρακτηριστικό της τάσης να δίνεις προτεραιότητα στις δικές σου ανάγκες έναντι εκείνων των άλλων.»

Χημεία: Γάλα κατσαρίδας, κανείς;



Νικητές: Sanchari Banerjeee, Nathan Coussens, Francois-Xavier Gallat, Nitish Sathyanarayanan, Jandhyam Srikanth, Koichiro Yagi, James Gray, Steven Tobe, Barbara Stay, Leonard Chavas, Sumabramanian Ramaswamy (Ινδία, Γαλλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ).

Δομή ετερογενούς, γλυκοζυλιωμένου, συνδεδεμένου με λιπίδια, αναπτυγμένου in vivo κρυστάλλου πρωτεΐνης σε ατομική ανάλυση από τη ζωνοτόκο κατσαρίδα Diploptera punctata.

Αν αυτή η πρόταση σας προκάλεσε πονοκέφαλο, το συμπέρασμα είναι ότι οι συγγραφείς εξήγαγαν κρυστάλλους γάλακτος από τα έντερα εμβρύων της Diploptera punctata που συλλέχθηκαν από έναν σάκο ωοτοκίας, προκειμένου να προσδιορίσουν τη δομή της πρωτεΐνης των κρυστάλλων.

Ουσιαστικά, το γάλα της κατσαρίδας είναι ισχυρό.

Φυσική: Η βελτιστοποίηση της ούρησης



Νικητές: Randy Hurd, Zhao Pan, Tadd Truscott, Kaveeshan Thurairajah (Καναδάς, ΗΠΑ, Κίνα, Σαουδική Αραβία).

Ουρητήρια χωρίς πιτσιλιές για παγκόσμια βιωσιμότητα και προσβασιμότητα. Μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου του Waterloo στον Καναδά διαπίστωσε ότι οι πιτσιλιές από το ουρητήριο εξαλείφονται σχεδόν εξ ολοκλήρου αν η ροή χτυπά το ουρητήριο υπό γωνία μικρότερη των 30 μοιρών. Σχεδίασαν μάλιστα ένα ουρητήριο του οποίου το σχήμα εξασφαλίζει ελάχιστες πιτσιλιές ανεξάρτητα από την ακρίβεια του χρήστη.

«Είμαι πολύ περήφανος», δήλωσε ο Δρ Zhao Pan. Και έχει κάθε λόγο να είναι.

Ιατρική: Εκτόξευση βλέννας



Νικητής: Takuji Unno (Ιαπωνία).

Έρευνα: Ο Unno διερεύνησε τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ Ευρωπαίων και Ιαπώνων όσον αφορά τον σωστό τρόπο φυσήματος της μύτης, ποσοτικοποιώντας τις βασικές πτυχές της πρακτικής «για να δώσει καλές οδηγίες σε όσους δεν καταλαβαίνουν πώς να φυσήξουν τη μύτη».

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο πιο γρήγορη είναι η «εκπνευστική ώθηση» του φυσήματος, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί κανείς να αποβάλει τη βλέννα.

«Συνιστάται, επομένως, ένα δυνατό και μακρύ φύσημα της μύτης για την πρόληψη ασθενειών του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.»

Ειρήνη: Τα οφέλη των κακόβουλων φίλων



Νικητές: Jaimie Arona Krems, Rebecka Hahnel-Peeters, Laureon Merrie, Keelah Williams και Daniel Sznycer (ΗΠΑ, Αργεντινή, Αυστραλία).

Οι άνθρωποι έχουν λεπτές προτιμήσεις ως προς το πώς θέλουν οι φίλοι τους να συμπεριφέρονται απέναντί τους σε σύγκριση με τους άλλους.

Σε κανέναν δεν αρέσει ένας φίλος που τον αντιμετωπίζει άσχημα· όμως, σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, οι συγγραφείς διερεύνησαν πώς μεταβάλλεται η δυναμική όταν πρόκειται για το πώς οι άνθρωποι θέλουν οι φίλοι τους να συμπεριφέρονται απέναντι στους εχθρούς τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ορισμένοι προτιμούν οι φίλοι τους να είναι πιο κακοί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.

«Μερικές φορές θέλουμε οι φίλοι μας να είναι πιο σκληροί και αδιάφοροι όταν αλληλεπιδρούν με τους εχθρούς μας», δήλωσε η Δρ Jaimie Krems.

«Σε πολλές περιπτώσεις, έχω νιώσει απίστευτα κοντά με ανθρώπους που μοιράζονταν το μίσος μου και ήταν πρόθυμοι να με υποστηρίξουν».

Όσφρηση: Παιδιά που μυρίζουν



Νικητές: Ilona Croy, Tomasz Frackowiak, Thomas Hummel και Agnieszka Sorokowska (Πολωνία, Γερμανία, Σουηδία).

«Τα μωρά μυρίζουν υπέροχα στους γονείς τους, οι έφηβοι όχι: μια διερευνητική μελέτη με ερωτηματολόγιο σχετικά με την ηλικία των παιδιών και τις αξιολογήσεις της προσωπικής οσμής σε ένα δείγμα από την Πολωνία».

Συμπέρασμα: Οι γονείς συνήθως βρίσκουν τη σωματική οσμή των μωρών τους πολύ ευχάριστη, καθώς ενεργοποιεί τα κέντρα ανταμοιβής στον εγκέφαλο. Ωστόσο, μόλις φτάσει η εφηβεία, τα πράγματα αλλάζουν. Καταραμένες ορμόνες.

Σύμφωνα με το Euronews, η τελετή απονομής των βραβείων Ig Nobel του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθεί στην Αμβέρσα, στη Φλάνδρα.

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