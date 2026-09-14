ΟΟΣΑ: «Βαρύς» ο πέλεκυς των φόρων για τις ελληνικές οικογένειες – Στο 37,5% η επιβάρυνση

Την ώρα που η Ελλάδα προχωρά σε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά, η επιβάρυνση της εργασίας για τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών, αναδεικνύοντας την απόσταση που καλούνται να καλύψουν οι νέες παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έκθεσης Tax Policy Reforms 2026 του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται, μαζί με την Ουγγαρία και τη Μάλτα, στις χώρες που προχώρησαν σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στη φορολογία των οικογενειών, με τον Οργανισμό να συνδέει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις εν μέρει και με την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων.

Στην ελληνική περίπτωση, η νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει χαμηλότερους συντελεστές στα τρία πρώτα κλιμάκια εισοδήματος, έως τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, ενώ για φορολογουμένους με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά προβλέπεται μηδενικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται σε ένα περιβάλλον όπου τα τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία για τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας αποτυπώνουν τη σημαντική απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την Ελλάδα από τον μέσο όρο. Σύμφωνα με την έκθεση Taxing Wages 2026, για μια οικογένεια με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο που λαμβάνει τον μέσο μισθό, το λεγόμενο «tax wedge» διαμορφώθηκε το 2025 στο 37,5% του συνολικού κόστους εργασίας, έναντι 26,2% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η διαφορά ξεπερνά τις 11 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη υψηλότερη θέση μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ για τον συγκεκριμένο τύπο νοικοκυριού. Υψηλότερη επιβάρυνση καταγράφεται μόνο στην Τουρκία με 40,3%, στη Γαλλία με 39,1% και στη Φινλανδία με 38,7%.

Τι αλλάζει στη φορολογία εισοδήματος

Πέρα από τις ειδικές προβλέψεις για τις οικογένειες με παιδιά, οι αλλαγές που καταγράφει η νέα έκθεση επεκτείνονται και στη φορολογική κλίμακα, με μειώσεις συντελεστών και μεταβολές στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Ειδικότερα, προβλέπεται μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εισοδηματικό κλιμάκιο, καθώς και η εισαγωγή νέου συντελεστή 39% για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Παράλληλα, το εισοδηματικό όριο από το οποίο εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 44% μεταφέρεται στις 60.000 ευρώ.

Η οικογενειακή διάσταση των αλλαγών επεκτείνεται και στους αυτοαπασχολούμενους, καθώς η έκθεση καταγράφει την εξαίρεση των νέων μητέρων από τη φορολόγηση βάσει του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τρία χρόνια μετά τη γέννηση παιδιού, καθώς και την κατάργηση της τεκμαρτής δαπάνης για τα εξαρτώμενα τέκνα.

Τι περιλαμβάνει το «tax wedge»

Το «tax wedge» δεν αποτυπώνει αποκλειστικά τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλει ένας εργαζόμενος, αλλά το συνολικό βάρος της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στην εργασία. Για τον υπολογισμό του, ο ΟΟΣΑ λαμβάνει υπόψη τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, αφαιρώντας τις οικογενειακές παροχές, και συγκρίνει το αποτέλεσμα με το συνολικό κόστος εργασίας.

Με άλλα λόγια, ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τη διαφορά ανάμεσα στο συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον εργοδότη η απασχόληση ενός εργαζομένου και στο ποσό που τελικά καταλήγει στο νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν φόροι, εισφορές και οι σχετικές παροχές.

Σε αυτό το μέτρο σύγκρισης, η Ελλάδα εμφανίζει αισθητά υψηλότερη επιβάρυνση σε σχέση με αρκετές άλλες οικονομίες του ΟΟΣΑ. Στην Κορέα περιορίζεται στο 14%, στη Νέα Ζηλανδία στο 11,4% και στην Ελβετία στο 10,8%.

Μικρότερο το όφελος για τις οικογένειες με παιδιά

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει αφορά τη διαφορά στην επιβάρυνση μεταξύ ενός εργαζομένου χωρίς παιδιά και μιας οικογένειας με δύο παιδιά, η οποία στην Ελλάδα είναι αισθητά μικρότερη από εκείνη που καταγράφεται κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα, για έναν άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά που λαμβάνει τον μέσο μισθό, η συνολική επιβάρυνση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 39,3% το 2025, ενώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο υποχωρεί στο 37,5%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών περιορίζεται έτσι σε μόλις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ η εικόνα είναι αισθητά διαφορετική, καθώς η μέση επιβάρυνση για έναν άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά ανέρχεται στο 35,1%, ενώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο περιορίζεται στο 26,2%, με τη μεταξύ τους απόσταση να φτάνει τις 8,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Μικρή αποκλιμάκωση το 2025

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στη διεθνή κατάταξη, τα στοιχεία δείχνουν μια οριακή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για την οικογένεια με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο, το tax wedge μειώθηκε κατά 0,11 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, την ώρα που κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 0,46 μονάδες.

Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και για τον άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά, καθώς στην Ελλάδα η επιβάρυνση υποχώρησε από 39,5% το 2024 σε 39,3% το 2025, μείωση κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες. Στον ΟΟΣΑ, αντίθετα, η μέση επιβάρυνση για την ίδια κατηγορία εργαζομένου αυξήθηκε κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μικρή αποκλιμάκωση δεν αλλάζει πάντως τη συνολική εικόνα, καθώς η επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών. Το κατά πόσο οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις θα περιορίσουν ουσιαστικά αυτή την απόσταση θα αποτυπωθεί στα επόμενα συγκριτικά στοιχεία.

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