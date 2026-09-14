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ΚΡΗΤΗ

Γαύδος: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους – 51 διασωθέντες, ένας νεκρός

λιμενικο
clock 12:25 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι ολονύχτιες προσπάθειες των Αρχών για τον εντοπισμό των αλλοδαπών που αγνοούνται, μετά το περιστατικό με τη λέμβο που βρέθηκε ημιβυθισμένη σε θαλάσσια περιοχή περίπου 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των 51 ανθρώπων που διασώθηκαν, στο σκάφος βρίσκονταν συνολικά 77 άτομα. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί στον εντοπισμό των υπόλοιπων επιβαινόντων που δεν έχουν βρεθεί. Ένα άτομο εντοπίστηκε μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του και θεωρείται νεκρό, ενώ οι 51 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Για τον εντοπισμό των αγνοουμένων έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα παραπλέοντα πλοία, σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex, καθώς και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες έχουν περισυλλεγεί από τα πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση και παραμένουν σε ασφαλές σημείο. Βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού, αναμένεται να μεταφερθούν στην Κρήτη, με τους προορισμούς να είναι η Παλαιόχωρα και η Αγία Γαλήνη, αντίστοιχα, όπου θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν διευκολύνουν το έργο των συνεργείων, καθώς πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ. Οι έρευνες θα συνεχιστούν στη θαλάσσια ζώνη νότια της Γαύδου, με τις αρμόδιες Αρχές να αναζητούν τόσο πιθανούς επιζώντες όσο και οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

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