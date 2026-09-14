Η Μαρία Καναβάκη ζητά επείγουσα ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για τη δομή μεταναστών

Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με Επικεφαλής, την Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, με θέμα «Κατεπείγον αίτημα ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και τη στρατηγική αντιμετώπισης της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων».

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

"Κύριε Δήμαρχε,



Με την παρούσα επιστολή ζητούμε στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει οριστεί για τις 14/9/2026 να τεθεί προς συζήτηση το σοβαρό και κατεπείγον θέμα της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων/Αποθήκες Σκουλούδη.

Η αντίθεση και οι ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής, καθώς και η μη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στη δημιουργία της εν λόγω δομής στο συγκεκριμένο σημείο-κτίριο αποτελούν τη σταθερή και κοινή βάση των θέσεων μας.

Ωστόσο, κατά την πρόσφατη συνάντηση μας με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου έγινε σαφές από τον Υπουργό, κ. Πλεύρη, ότι εμμένει ρητά στον σχεδιασμό και την επιλογή του για τους Αθανάτους -μάλιστα ήδη υλοποιούνται στο χώρο διάφορες εργασίες- και στην ουσία έδωσε απλά μια πιεστική χρονική προθεσμία προκειμένου να παρουσιαστεί (εάν βρεθεί) μια θεσμική εναλλακτική πρόταση, όχι πάντως δεσμευτικά και αναγκαστικά στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.

Καθώς ο χρόνος για την κατάθεση αντιπρότασης εξαντλείται και η τοπική μας κοινωνία αναμένει τις εξελίξεις, κρίνουμε θεσμικά απαραίτητο να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα, για τα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου στις 8/9/2026 και για τις περαιτέρω άμεσες και καθοριστικές κινήσεις του Δήμου Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να ενημερώσετε το Σώμα για τα ακόλουθα:

• Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής από την ημέρα της συνάντησης με τον Υπουργό έως σήμερα, με σκοπό την διερεύνηση, την εξεύρεση και τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης, κατάλληλης και αποδεκτής εναλλακτικής λύσης;

• Ποιος είναι ο ευρύτερος σχεδιασμός και η πολιτική στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση εναλλακτικής πρότασης; Πώς προτίθεται να ενεργήσει η Δημοτική Αρχή απέναντι στη θέση του Υπουργείου ότι η δομή θα προχωρήσει, με δεδομένα τη διαφωνία των κατοίκων των Αθανάτων και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου;

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλες τις πλευρές ότι η συλλογική λειτουργία, η διαφάνεια, η συνεργασία και ο συντονισμός όλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και των δημοτών μας, αλλά και για την υπεύθυνη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος τόσο σε πολιτικό όσο και σε ανθρωπιστικό επίπεδο.

Κλείνοντας θέλουμε να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας και τη θέση της Παράταξης μας ότι για το εθνικό και σοβαρό αυτό ζήτημα εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, να το κάνει, όμως με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα θέσει ο ίδιος, διεκδικώντας 1) αξιοπρεπείς συνθήκες για τους ανθρώπους που θα διαβιούν στη δομή και 2) την βέλτιστη δυνατή λύση για την τοπική μας κοινωνία και τους συμπολίτες μας.

Καθώς πρόκειται για θέμα επειγούσης φύσεως, παρακαλούμε και αναμένουμε τη συζήτησή του στην επικείμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/9/2026.

Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,

Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»



Η Επικεφαλής



Μαρία Καναβάκη



Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι



Κώστας Βαρδαβάς



Λευτέρης Σουλτάτος

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