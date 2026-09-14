Έρχεται φθινόπωρο στην Κρήτη: Πότε αναμένονται πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και ισχυροί άνεμοι

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού, καθώς η χώρα περνά από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση του υδραργύρου. Η Κρήτη δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται μεταβολή του καιρού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, από την Τρίτη (15/9), το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει και την Κρήτη.

Ισχυροί βοριάδες από την Τρίτη Οι άνεμοι θα πνέουν κατά κανόνα από βόρειες διευθύνσεις και θα ενισχυθούν από την Τρίτη. Σήμερα θα φτάνουν κατά τόπους τα 5 μποφόρ, κυρίως στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στα υπόλοιπα θαλάσσια τμήματα δεν θα ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ. Από την Τρίτη, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε ισχυρές και κατά τόπους πολύ ισχυρές εντάσεις. Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει και στην απομάκρυνση των θερμών αερίων μαζών, οδηγώντας σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή.

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Τετάρτη: Στο επίκεντρο η Κρήτη

Τα φαινόμενα της Τετάρτης θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, με έμφαση στην Κρήτη, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τοπικές μπόρες πιθανολογούνται και στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στο Ιόνιο.

Την Πέμπτη υποχωρεί η αστάθεια

Το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα, περιορίζοντας σταδιακά την επιρροή του κυρίως στην Κρήτη και δευτερευόντως στα Δωδεκάνησα, καθώς αρχίζει να απομακρύνεται από τη χώρα. Διάσπαρτες μπόρες θα επιμείνουν στα δυτικά και βορειοδυτικά, όμως συνολικά τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε έκταση.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, αρχικά ενισχυμένοι, θα εξασθενούν σταδιακά μέσα στην ημέρα, χωρίς να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η υποχώρησή τους θα επιτρέψει ήπια άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να πλησιάζουν και πάλι τους 28 με 31 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

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