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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
clock 09:09 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα έφτασε γύρω στις 04:00 στο πρατήριο. Τρία από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και, υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λοστού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ.

Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

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Ληστεία Βενζινάδικο Θεσσαλονίκη
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