Γαύδος - Ναυάγιο με μετανάστες: Σε εξέλιξη η επιχείρηση - Πληροφορίες για έναν νεκρό, 25 οι αγνοούμενοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών, περίπου 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, μετά τη βύθιση της λέμβου στην οποία επέβαιναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εντόπισαν λέμβο σε δυσχερή κατάσταση, η οποία φέρεται να είχε ανατραπεί. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ ακόμη ένα άτομο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 25 άνθρωποι αγνοούνται, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό τους και στη διαπίστωση του εάν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στη θάλασσα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπλέοντα πλοία, σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Frontex, ενώ από αέρος συνδράμει εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τη διάσωση τυχόν επιζώντων.

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