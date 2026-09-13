Μεθυσμένος οδηγός ασθενοφόρου τραυμάτισε ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Ένας 44χρονος οδηγός ασθενοφόρου συνελήφθη στην Κορυτσά της Αλβανίας, καθώς οδηγούσε το όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ όταν παρέσυρε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος κινούνταν με ποδήλατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, κοντά στη βιβλιοθήκη της πόλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο με το ποδήλατό του όταν παρασύρθηκε από το ασθενοφόρο.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Μετά το τροχαίο, ο ίδιος ο οδηγός του ασθενοφόρου μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία υπέβαλε τον οδηγό σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο 44χρονος οδηγός του ασθενοφόρου, με τα αρχικά Ε.Q., συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση σε κατάσταση μέθης και πρόκληση τροχαίου ατυχήματος.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και της ακριβούς δυναμικής του ατυχήματος.

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