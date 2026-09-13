Κύπελλο μπάσκετ: Πέρασαν Ρέθυμνο και Ανδρογέας

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Ρέθυμνο στους άντρες και ο Ανδρογέας στις γυναίκες πέρασαν στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ.

Στο Ρέθυμνο κατέληξε το κρητικό ματς του Κυπέλλου, με τους "βασιλιάδες" να επικρατούν εκτός έδρας με 62-56 του Ηροδότου.

Στο ματς που αποτέλεσε και… πρόβα για το πρωτάθλημα της National League 2, όπου θα συμμετάσχουν οι δυο ομάδες, οι φιλοξενούμενοι ανεβάζοντας την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσαν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Στην επόμενη φάση, την Τετάρτη (16/09) το Ρέθυμνο θα υποδεχθεί την Πεύκη.

Διαιτητές: Ξυλάς-Παπαδάκη-Πετράκης Κ.

Δεκάλεπτα: 18-11, 33-28, 45-52, 56-62

Ηρόδοτος (Κριμίλης): Καβαλαράκης 11, Κράφορντ 18, Μηλαθιανάκης 9 (1), Βιτωράκης 3 (1), Καρλής Μ. 7 (2), Λαμπράκης 3, Τέιλορ 3 (1), Σμυρνής 2, Κυρκάκης, Καλής Ε., Φιολιτάκης, Κατσιμάγκος.

ΑΓΟ Ρεθύμνου (Κούμουλος): Στέβοβιτς Ν. 2, Παπαβασιλείου 5 (1), Γιοβάνοβιτς 21 (3), Σκουλαριώτης 14 (3), Στέβοβιτς Μ., Καλαμπόγιας 3 (1), Τασιούδης 10 (1), Κουτσαντωνάκης 3, Δουλγεράκης, Καλύβας, Λιβανός 4, Ντρίνιτς.

Στο κρητικό ματς του Women’s League Cup ο Ανδρογέας έδειξε πιο έτοιμος και… έμπειρος από τον Πλατανιά, επικρατώντας στο κλειστό της Σούδας με 60-43.

Η ηρακλειώτικη ομάδα ξέφυγε στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι δυο ομάδες θα συναντηθούν φέτος και στο πρωτάθλημα της WNL.

Επόμενος αντίπαλος για τον Ανδρογέα θα είναι εκτός έδρας ο Ανταίος, ο οποίος απέκλεισε τον ΖΑΟΝ με 65-57.

Τα δεκάλεπτα: 6-17, 21-27, 35-42, 43-60

Διαιτητές: Τσικριτσακη-Σταγακη

Πλατανιάς (Βαμβακάς): Φάρρου 9,Φελούρη 2, Πρασιανάκη 7(2), Καλογρίδου 11(1), Καρδαμάκη Ζ. 8(1), Καρδαμάκη Ι. 4, Πατρικάκη 2, Γκανάτσιου, Αποστολάκη, Μπέλλα, Νταουντάκη, Πιπερίδου.

Ανδρογέας (Ανυφαντάκης): Δανδουλάκη 6, Μαργέλου 19(2), Μανουσαριάν 8, Μανουνάκη 11(3), Χουγκάζ 2, Μηλιαρά 9, Αργυροπούλου 4, Ερχαρουί, Βαρδαβά, Χαλεπάκη, Λιοπυράκη, Βεργιτσάκη