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GOSSIP - LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: O σπαραγμός της οικογένειας μπροστά στη σορό

μα
clock 22:00 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για το λαϊκό προσκύνημα πριν αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.

Λίγο μετά τις 19:30, η σορός του τραγουδιστή έφτασε στην εκκλησία, με το φέρετρο να περνά μέσα από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο σημείο. 

Οι δύο αδερφές του, Μαρία και Βάσω, όπως και οι γονείς του, εμφανώς συγκλονισμένοι, προσπαθούσαν να πλησιάσουν το φέρετρο, αναζητώντας μια τελευταία επαφή με τον άνθρωπό τους.

A post shared by AntennaNews (@ant1news)

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Γιώργος Μαζωνάκης Λαικό Προσκύνημα
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