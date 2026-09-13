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ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Ανατράπηκε βάρκα με 77 μετανάστες

Φωτογραφία αρχείου | Πηγή: Λιμενικό Σώμα
clock 22:24 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών υπό την διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στην θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά από πληροφορία για ανατροπή βάρκας με δεκάδες μετανάστες. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 μετανάστες από παραπλέοντα πλοία και έχει εντοπιστεί 1 μετανάστης χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανεύρεση 25 περίπου αγνοούμενων, καθώς σύμφωνα με την δήλωση όσων διασώθηκαν, οι αρχικοί επιβαίνοντες στην βάρκα ήταν 77.

Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλοία τα οποία έπλεαν κοντά, 2 σκάφη της δύναμης Frontex και 1 εναέριο μέσο έρευνας της Frontex. Παράλληλα εκεί μεταβαίνουν 1 ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, 1 πλοίο της Frontex, 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και 1 drone της Frontex.

Στο σημείο πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 βαθμών της κλίμακας Μποφόρ.

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Μεταναστες Γαυδος
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