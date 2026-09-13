ΠΑΟΚ – Άρης 2-0,Κηφισιά - Λεβαδειακός 0-0

Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Άρη με 2-0 στην Τούμπα και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης της Super League 1.

Σκόρερ: 32’ Εντιαγέ, 42΄Ζίβκοβιτς

Διαιτητής: Κολόμπο (Ιταλία)

ΠΑΟΚ (4-2-3-1): Παβλένκα- Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα- Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης (64’ Γιακιτς)- Πέλκας (73’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Τάισον (73’ Χατσίδης)- Εντιαγέ.

ΆΡΗΣ (4-3-3): Βέλιο - Φαντιγκά, Σούταλο, Φαμπιάνο, Ρίτσαρντς – Μπασιρού (46’ Γκαρθία), Ράτσιτς, Γένσεν - Γκαρέ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε (61’ Μορόν)

Στην αναζήτηση για την πρώτη τους νίκη τη φετινή σεζόν παραμένουν Κηφισιά και Λεβαδειακός, μετά το μεταξύ τους 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οι δύο ομάδες δεν εμφανίστηκαν αρκετά απειλητικές, οι γηπεδούχοι είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία με το δοκάρι του Μπενί, αλλά η λευκή ισοπαλία έμεινε.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Αποστολάκης (46’ Αποστολίδης), Σόουζα, Πέτκοφ, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Τζάνε, Πόμπο (46’ Μανσό), Μπενί, Σαγκάλ (84’ Σόουζα) , Αντονίσε (61’ Εμπουλά)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Νίβι, Αλεξάντρου, Βήχος, Κορνέζος, Τσιβελικίδης, Νίκας, Κωστή (69’ Μπάουζα) , Σουτ (52’ Εμμανουηλίδης), Ούρσι (52’ Συμελίδης), Μπαλντέ (69’ Γκούμας), Κόμπναν (79’ Οζέγκοβιτς)