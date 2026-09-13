Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0: Πρώτος με καλή μπάλα-Η βαθμολογία(vid)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-0 του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ και πλέον είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση.

Πλέον απέχει τρεις βαθμούς από Παναιτωλικό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, τέσσερις από την ΑΕΚ και πέντε από τον Ολυμπιακό.

Σκόρερς: Ταμπόρδα (14’), Ουναΐ(39’), Καλάμπρια (90+1’)

Κίτρινες: Καμαρά (33’) - Στάγιτς (20’), Γκράναθ (67’)







ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια - Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος - Καμαρά, Λούζα (61’ Κάνγκουα) - Ουναΐ (61’ Τεττέη), Ταμπόρδα (λ.τ. 20’ Γκαρσία), Αντίνο (76’ Πελίστρι) - Ντέσερς (76’ Τσάπρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο – Μαυρίας (λ.τ. 63’ Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος- Σατσιάς (λ.τ. 29’ Εστέμπαν), Εράκοβιτς (57’ Οπόκου) - Μπάσι, Άλεξιτς (46’ Νακάμπα), Τζενεπό - Μεχία (56’ Μπάτζι).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 12/9

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής - Ατρόμητος 1-1

Κυριακή 13/9

Καλαμάτα - Βόλος 3-1

Asteras AKTOR-ΑΕΚ 1-1

Κηφισιά - Λεβαδειακός 0-0

ΠΑΟΚ - Άρης 2-0

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Παναθηναϊκός 12

2.ΠΑΟΚ 9

3.Παναιτωλικός 9

4.ΟΦΗ 9

5.ΑΕΚ 8

6.Ολυμπιακός 7

7.Άρης 6

8.Ηρακλής 5

9.Καλαμάτα 4

10.Βόλος 2

11.Ατρόμητος 2

12.Κηφισιά 2

13.Αστέρας Τρ. 1

14.Λεβαδειακός 1

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά

19:30 Άρης – Ηρακλής

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

18:00 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΟΦΗ – Αστέρας ΑΚΤΟR

19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

21:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ