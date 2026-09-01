Tσουβέλας για Μαζωνάκη: «Σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μέσα από μία ανάρτηση σχολίασε την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα.

«Με μία εγκληματική δράση που αναμένουμε την δικαστική εξέλιξη όλο το μουσικό φάσμα χαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη…Έναν άνθρωπο που τραγουδούσε με ροζ κοστουμι και χρυσές μπότες Διονυσίου και γνώριζε την αποθέωση.

Τα τραγούδια του πασίγνωστα και ο ίδιος ενας σταρ με αυτά που συνεπάγονται. Σκοτάδια, διαχείριση άσχημη και απρόβλεπτες συμπεριφορές. Για έναν άνθρωπο που είναι στο επίκεντρο και γεννάει λεφτά ενώ ο ίδιος μαυρίζει στην ψυχή, φταίνε όλοι και κυρίως ο ίδιος. Όμως, όταν χάσεις τον εαυτό σου δεν φταις μετά. Ζεις έξω από το σώμα σου και παράλληλα νομίζεις πως είσαι άτρωτος και πως με έναν μαγικό τρόπο θα την σκαπουλάρεις. Χαμογελάς στο μοιραίο και ξημερώνει και όλα καλά και πάλι από την αρχή.

Ύστερα χειροκρότημα και αποθέωση και κρύψιμο των προβλημάτων. Όχι κύριοι σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε και μην χαίρεστε υποσυνείδητα κάποιοι, επειδή ένας πασίγνωστος ήρθε στα μέτρα σας και κάτω από τη γη. Οι άνθρωποι που έχουν πάνω τους φώτα σκαλίζουν την κατάθλιψη και είναι εκτεθειμένοι και απροετοίμαστοι.

Δεν δικαιολογώ επουδενί συμπεριφορές μήτε ενδεχόμενες καταχρήσεις. Αυτο είχα υποχρέωση να το γράψω για τον άνθρωπο που έφυγε και ξέρει αυτός. Η ζωή είναι δώρο και αποτέλεσμα εκατομμυρίων συμπτώσεων. Είναι θαύμα…

Το μόνο που με στεναχωρεί είναι πως έγινε πιο φτηνή στις μέρες μας και δεν υπολογίζεται το ίδιο. Πάντα όταν θα μπαίνει η εισαγωγή του βιολιού από το μου λείπεις θα έχουν χιλιάδες άνθρωποι την ίδια σκέψη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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