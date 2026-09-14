Σουηδία: Εκλογές για γερά νεύρα - Στο νήμα η επικράτηση της Κεντροαριστεράς

Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε «έτοιμη» να κυβερνήσει τη Σουηδία, μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Η αβεβαιότητα αυτή προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η χώρα αντιμετωπίζει άλλη μία μακρά εκλογική νύχτα με ανατροπές, φαινόμενο που έχει γίνει σχεδόν συνηθισμένο. Αρχικά, οι σοσιαλδημοκράτες πανηγύρισαν όταν δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Σουηδικά μέσα ενημέρωσης εμφάνιζαν τη Μαγκνταλένα Άντερσον, 59 ετών, να εξασφαλίζει καθαρό προβάδισμα και να πλησιάζει στην επιστροφή της στην εξουσία, από την οποία αποχώρησε το 2022. Παράλληλα, σημειώθηκε υποχώρηση της ακροδεξιάς, που μέχρι τώρα υποστήριζε την κυβερνητική συμμαχία χωρίς να είναι ενταγμένη σε αυτή.

Όταν ανακοινώθηκαν τα exit polls, υποστηρικτές της Άντερσον γιόρταζαν, ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διαφορά μειώνεται σημαντικά.

Με σχεδόν το 95% των εκλογικών τμημάτων ενσωματωμένο, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στη νέα Βουλή, έναντι 173 εδρών για τη συμμαχία της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2022.

Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες, καθώς το κοινοβούλιο αριθμεί συνολικά 349 έδρες.

Τα τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να ανακοινωθούν μεθαύριο Τετάρτη, αφού απομένει να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά παραμένει οριακή. Οι σοσιαλδημοκράτες της κ. Άντερσον λάμβαναν το 28,1%, ενώ το κεντρώο κόμμα του κ. Κρίστερσον συγκέντρωνε το 19,9%.

«Προς το παρόν, είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», δήλωσε η κ. Άντερσον σε υποστηρικτές της στη Στοκχόλμη.

Ο επικεφαλής των μετριοπαθών, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, υπογράμμισε ωστόσο πως «το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό», όπως ανέφερε στους υποστηρικτές του.

Αβέβαιο το πολιτικό τοπίο

Μένει να φανεί αν το αποτέλεσμα σημαίνει πράγματι την επιστροφή της «Μάγκντα», όπως αποκαλείται η πρώην πρωθυπουργός, ή αν θα διατηρήσει τη θέση του ο Ουλφ Κρίστερσον, ενδεχομένως ονομάζοντας υπουργούς της άκρας δεξιάς, παρά τη μείωση του ποσοστού τους από περίπου 20% σε 17,5%.

Το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης και των ελέγχων.

Ένα πιθανό σενάριο είναι ο σχηματισμός κυβερνητικής συμμαχίας κεντροαριστεράς-αριστεράς, κάτι που δεν θεωρείται εύκολο λόγω των διαφωνιών μεταξύ των κομμάτων της συμμαχίας. Αυτό θα απαιτήσει «χρόνο», όπως σημείωσε ο Άντερς Σάνερστετ του πανεπιστημίου της Λουντ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η κατάσταση θα είναι δύσκολη», παραδέχεται η Εμίλια Βίκστρεμ Μελίν, ψηφοφόρος των σοσιαλδημοκρατών. «Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μαγκνταλένα, είναι έμπειρη διαπραγματεύτρια και έχει σχέδιο», πρόσθεσε.

Υποστηρικτές του συντηρητικού πρωθυπουργού Κρίστερσον εκτιμούν το αντίθετο.

Ακόμη κι αν οι σοσιαλδημοκράτες «κερδίσουν», είναι πιθανό να «δυσκολευτούν να σχηματίσουν κυβέρνηση», όπως πιστεύει ο Όλιβερ Άντερσον, μέλος της νεολαίας του κόμματός του.

Ο κ. Κρίστερσον, 62 ετών, ενίσχυσε τις προσπάθειες προσέγγισης προς το κεντρώο κόμμα, που σήμερα ανήκει στη συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο AFP, ο απερχόμενος πρωθυπουργός εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία για να «ξαναδώσουμε στη Σουηδία το μεγαλείο της», δανειζόμενος το σύνθημα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Για μήνες, η κυβερνητική συμμαχία του, που σχηματίστηκε το 2022 με τη στήριξη της άκρας δεξιάς στο κοινοβούλιο, φαινόταν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να οδεύει σε βαριά ήττα. Ωστόσο, πιο πρόσφατες μετρήσεις αναπτέρωσαν τις ελπίδες της.