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ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Εκλογές για γερά νεύρα - Στο νήμα η επικράτηση της Κεντροαριστεράς

εκλογές στη Σουηδία
clock 08:26 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε «έτοιμη» να κυβερνήσει τη Σουηδία, μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Η αβεβαιότητα αυτή προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η χώρα αντιμετωπίζει άλλη μία μακρά εκλογική νύχτα με ανατροπές, φαινόμενο που έχει γίνει σχεδόν συνηθισμένο. Αρχικά, οι σοσιαλδημοκράτες πανηγύρισαν όταν δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

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