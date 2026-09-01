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GOSSIP - LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο της

Οικονομακου
clock 10:00 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε για πρώτη φορά μέσα από Instagram Story μία φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα.

Η ηθοποιός φορούσε το λευκό νυφικό της με το μακρύ πέπλο. Στο πλευρό της βρίσκεται ο κουμπάρος της, κομψός με μαύρο κοστούμι, ενώ μαζί τους είναι και τα δύο παιδιά της.

«Χρόνια πολλά σε αυτόν τον υπέροχο άντρα. Είμαι τόσο τυχερή που μπορώ να τον αποκαλώ κουμπάρο μου και νονό της κόρης μου. Σε αγαπάμε πάρα πολύ», έγραψε με αφορμή τα γενέθλια του κουμπάρου της.

οκο

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Αθηνά Οικονομάκου Γάμος
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