Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έρχεται μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα του 2025

Νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025, ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων.

Το 2025 υποβλήθηκαν 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε 973,712 εκατ. ευρώ, από 888,851 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%.

Στη διασταύρωση θα γίνει αντιπαραβολή όλων των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις με τα στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, και τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ.

Δηλαδή, θα ελεγχθούν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων, για την ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

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Οι κυρώσεις

Το πλαίσιο των κυρώσεων για τους παραβάτες είναι αυστηρό, καθώς:

Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.



Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.



Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.



Αδήλωτα εισοδήματα



Από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε το 2025 η ΑΑΔΕ αποκαλύφθηκαν:

24.383 μοναδικοί ΑΦΜ με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα. Διενεργήθηκε διασταύρωση στοιχείων για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, καθώς και για το 2022 με αξιοποίηση δεδομένων από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO. Η δράση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη δραστηριότητας με σχετικό ΚΑΔ τουριστικών καταλυμάτων. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν, για διαφορές δηλωθέντος εισοδήματος άνω των 500 ευρώ, 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ (6.222 για το 2020, 10.724 για το 2021 και 17.525 για το 2022), που κλήθηκαν για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.



1.545 φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα από τρία ή περισσότερα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2024 ή απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) από το 2024 και έπειτα, είτε χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (1.017 περιπτώσεις) είτε χωρίς να έχουν δηλώσει τους προβλεπόμενους ΚΑΔ για βραχυχρόνια μίσθωση (528 περιπτώσεις).



12.145 περιπτώσεις ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης χωρίς Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή με μη έγκυρο ΑΜΑ τα οποία αποσύρθηκαν από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com, και VRBO.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που επιχειρεί για τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, προχωράει στο «πάγωμα» νέων αδειών airbnb κ.λ.π. στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο α’ διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, και το 2027. Μάλιστα οι άδειες, καθίστανται πλέον αυστηρά προσωπικές και μη μεταβιβάσιμες.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με το ERTNews, ότι σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) διαγράφεται αυτόματα και το ακίνητο χάνει οριστικά το δικαίωμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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