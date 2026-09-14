Κραυγή αγωνίας για τον κρητικό αμπελώνα: Στα αζήτητα τα προϊόντα, "βουτιά"στις τιμές λόγω Τουρκίας

Σε απόγνωση βρίσκονται οι αμπελουργοί στον Νομό Ηρακλείου, καθώς ο κλάδος βιώνει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η πλήρης στασιμότητα στις εξαγωγές, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές τρίτων χωρών όπως η Τουρκία και η έλλειψη κεντρικής στήριξης έχουν φέρει τους παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο, με τα προϊόντα τους να παραμένουν αδιάθετα στα αμπέλια και στις αποθήκες.

Στα αζήτητα η σουλτανίνα – «Φρένο» στις εξαγωγές

Η κατάσταση με το επιτραπέζιο σταφύλι είναι δραματική. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ), Σταύρος Γαβαλάς, αυτή τη στιγμή πάνω από 3.000 τόνοι σουλτανίνας παραμένουν ασυγκόμιστοι πάνω στα αμπέλια. Το προϊόν βρίσκεται στα αζήτητα, καθώς οι εξαγωγικές δραστηριότητες έχουν σταματήσει εντελώς, προκαλώντας τεράστια ζημιά στο εισόδημα των καλλιεργητών.

Τα ποικιλιακά σταφύλια και τα όρια της ΕΑΣΗ

Αναφορικά με τα ποικιλιακά οινοστάφυλα, η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες να απορροφήσει όσες ποσότητες μπορεί. Την περασμένη Παρασκευή η ΕΑΣΗ παρέλαβε 2.000 τόνους οινοστάφυλων, ωστόσο ο κ. Γαβαλάς ξεκαθάρισε ότι η οργάνωση δεν μπορεί να επωμιστεί όλο το βάρος της παραγωγής, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια τη βιωσιμότητα της Ένωσης.

Την ίδια ώρα, οι τιμές της ΕΑΣΗ παραμένουν σταθερές στα επίπεδα που είχαν ανακοινωθεί, όμως τα ιδιωτικά οινοποιεία έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών, συμπιέζοντας κι άλλο το κέρδος του παραγωγού.

Αθέμιτος ανταγωνισμός από την Τουρκία και «διπλά στάνταρ»

Ο κ. Γαβαλάς υπογράμμισε τον μεγάλο ανταγωνισμό που δέχεται το κρητικό κρασί και η σταφίδα λόγω των αδασμολόγητων ποσοτήτων που εισάγονται από την Τουρκία. Στην αγορά δεν υφίστανται κανόνες προστασίας του ντόπιου προϊόντος.

Μάλιστα, αναδείχθηκε το παράδοξο των «δύο ταχυτήτων» στην παραγωγή: ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα επιβάλλονται αυστηροί κανονισμοί για τη χρήση φυτοφαρμάκων, στις τρίτες χώρες δεν ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί, επιτρέποντάς τους να παράγουν φθηνότερα και να προωθούν προϊόντα χωρίς τα ίδια ποιοτικά κριτήρια.

Μηδενική στήριξη από τουρισμό και εστίαση

Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό, ο κ. Γαβαλάς επεσήμανε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική στήριξη από τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης, τα οποία δεν επιλέγουν το ντόπιο επώνυμο κρασί. Το αποτέλεσμα είναι η τοπική παραγωγή να μένει αποκλεισμένη ακόμη και από την ίδια της την εγχώρια αγορά, τη στιγμή που οι παραγωγοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του κρητικού αμπελώνα.

Σε απόγνωση οι σταφιδοπαραγωγοί – Κατάρρευση τιμών

Για μια «δραματική κατάσταση» στον Προφήτη Ηλία και σε άλλες περιοχές του νομού έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΟΣΟΣ, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, καταγγέλλοντας ανύπαρκτες πολιτικές στήριξης. Στις αποθήκες του Προφήτη Ηλία υπάρχουν τεράστιες αδιάθετες ποσότητες σταφίδας, καθώς τα ελληνικά εργοστάσια αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω των αθρόων εισαγωγών φθηνής, επεξεργασμένης σταφίδας από την Τουρκία.

Ο έμπορος σταφίδας Γιάννης Περδικογιάννης περιέγραψε την κατάσταση στην αγορά ως ένα απόλυτο «αλαλούμ». Η πτώση των τιμών είναι κατακόρυφη:

Φεβρουάριος 2026: 4,20 ευρώ ανά κιλό

Σεπτέμβριος 2026: 2,00 ευρώ ανά κιλό

Στις αποθήκες παραμένουν αποθηκευμένες όχι μόνο φετινές, αλλά ακόμη και περσινές ποσότητες σταφίδας, καθώς η εγχώρια παραγωγή έχει υποστεί πλήγμα από το κύμα των φθηνών εισαγωγών.

Η ιστορική συρρίκνωση του κρητικού αμπελώνα

Η φθίνουσα πορεία του κλάδου αποτυπώνεται ανάγλυφα στους αριθμούς. Η παραγωγή σταφίδας στο Ηράκλειο φέτος αναμένεται να κυμανθεί μόλις μεταξύ 1.500 και 2.000 τόνων. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κατάρρευσης, τη δεκαετία του 1980 η παραγωγή στον νομό άγγιζε τους 75.000 με 80.000 τόνους.

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