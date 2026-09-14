Κωνσταντίνος Αργυρός: Βάφτισε τον γιο του αδελφού του

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Ο Παύλος Αργυρός και η Άννα Μαρία Αναξαγόρου βάφτισαν χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, τον γιο τους, Πέτρο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού LadyTimes, η βάφτιση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

Μάλιστα, ένας από τους νονούς ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

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