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GOSSIP - LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Βάφτισε τον γιο του αδελφού του

αρ
clock 11:00 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παύλος Αργυρός  και η Άννα Μαρία Αναξαγόρου βάφτισαν χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, τον γιο τους, Πέτρο στη Λεμεσό.

 Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού LadyTimes, η βάφτιση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

Μάλιστα, ένας από τους νονούς ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

A post shared by Ladytimes Official (@ladytimes_official)

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