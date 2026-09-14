Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη (live)

Η Νίκαια και όλη η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τη μακρά πορεία του στο τραγούδι συγκεντρώνονται για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ΄ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει τεθεί από χθες το απόγευμα σε λαϊκή αγρύπνια στην εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε.

Πολύ πριν από την άφιξη της σορού, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά, υπό τους ήχους τραγουδιών του, για να δώσει το στερνό κατευόδιο. Στη διάρκεια της αναμονής άπειρα ήταν τα σχόλια των θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Τα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ -Τι συνέβη στο ιατρείο

Θάνατος Μαζωνάκη: Κλήσεις πανικού από τους γιατρούς για το πώς δουλεύει ο απινιδωτής

Καταγγελία - σοκ για τη γιατρό στο Κολωνάκι: "Μου διέκοψε την αγωγή - Έπαθα ανήκεστο βλάβη στα νεφρά"