Γεωργιάδης: QR code σε κάθε ιατρείο και «μπλόκο» στις διαφημίσεις για μακροζωία

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Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροζωίας (longevity), αλλά και ένα ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν τι επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι κάθε ιατρείο θα διαθέτει στο εξής QR code, το οποίο θα μπορεί να σκανάρει ο πολίτης με το κινητό του, προκειμένου να βλέπει την άδεια λειτουργίας του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί.

«Τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το νέο σύστημα.

«Μπλόκο» στις διαδικτυακές διαφημίσεις

Παράλληλα, ο Αδ. Γεωργιάδης προανήγγειλε απαγόρευση των διαδικτυακών διαφημίσεων για υπηρεσίες μακροζωίας και αντίστοιχες πρακτικές.

«Διαφημίσεις θα απαγορευτούν για αυτά τα πράγματα, δεν συζητείται. Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, η συζήτηση για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων είχε ξεκινήσει ήδη πριν από την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ αντίστοιχο αίτημα είχαν διατυπώσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Γιώργος Πατούλης.

Τι είπε για το ιατρείο όπου έγινε η πλασμαφαίρεση

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην άδεια λειτουργίας του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως σημείωσε, ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής, παρά την ονομασία «clinic» που, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούνταν στη διαφήμισή του.

«Το “clinic” το βάζανε αυτοί στον τίτλο, στη διαφήμιση. Δεν είναι κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση. Ένα απλό παθολογικό ιατρείο», ανέφερε.

Ο Αδ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονταν από την άδεια λειτουργίας του.

«Έχουμε, λοιπόν, μια παραβίαση του νόμου και μια εξαπάτηση των ασθενών», δήλωσε.

«Η πλασμαφαίρεση εγκυμονεί κινδύνους»

Σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για σοβαρή ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από κινδύνους.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένας από τους πιθανούς κινδύνους είναι και η ανακοπή», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης για λόγους μακροβιότητας σε ιατρείο δεν επιτρέπεται. «Η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τρεις έλεγχοι του ΙΣΑ

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στους ελέγχους που, όπως είπε, είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον συγκεκριμένο χώρο.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους στο ιατρείο αυτό, τρεις φορές, μάλιστα. Όχι μία φορά», δήλωσε.

Ερωτηθείς για το πώς δεν εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός κατά τους ελέγχους, απάντησε: «Μα ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει σε οποιονδήποτε έλεγχο».

Ο Αδ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε από ανακοπή», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι απαιτούνται οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Η πλήρης εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου παραμένει, όπως σημείωσε, αντικείμενο των αρμόδιων ιατροδικαστικών και δικαστικών αρχών.

Νέα επιτροπή για το πλαίσιο του longevity

Το επόμενο βήμα του υπουργείου Υγείας είναι η δημιουργία ενός πιο αυστηρού και συγκεκριμένου πλαισίου για τις υπηρεσίες μακροβιότητας.

Ο Αδ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να συγκροτηθεί διεπιστημονική επιτροπή.

Στόχος θα είναι η διαμόρφωση ενός «πολύ δομημένου θεσμικού πλαισίου» για τις υπηρεσίες longevity.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν εξισώνει τις οργανωμένες υπηρεσίες μακροβιότητας με πρακτικές που, όπως υποστήριξε, παρέχονται χωρίς το απαιτούμενο θεσμικό και ιατρικό πλαίσιο. «Άλλο αυτό που είναι δομημένο επιστημονικό, συγκεκριμένο, με κανόνες, και άλλο πράγμα αυτό που γίνεται σε αυτό το ιατρείο», τόνισε.

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