ΒΟΑΚ: Βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πριν τον κόμβο Γεωργιούπολης

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου BOAK, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 15/09/2026 έως και την Πέμπτη 17/09/2026, καθημερινά κατά τις ώρες 22:00-06:00, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Γεωργιούπολης, πριν από τον Κόμβο Γεωργιούπολης.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής, με στένωση των λωρίδων και χρήση φωτεινού σηματοδότη.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

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