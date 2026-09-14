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ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συρμός του μετρό σκοτώνει νεαρό ζευγάρι που καθόταν στις ράγες -Σοκαριστικό βίντεο

Νέα Υόρκη
clock 13:15 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό τέλος βρήκαν δύο νέοι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, όταν παρασύρθηκαν από συρμό του μετρό στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (13.09.2026) στο Μανχάταν. Το βίντεο είναι σοκαριστικό.

Οι δύο 24χρονοι, ένας άνδρας από το Νιου Τζέρσεϊ και μία γυναίκα από τη Νέα Υόρκη, βρίσκονταν πάνω στις γραμμές κοντά στον σταθμό Spring Street, όταν έφτασε συρμός της γραμμής Νο. 4 του μετρό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3:15 τα ξημερώματα. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους δύο νέους να κάθονται στις ράγες και να κοιτούν προς την κατεύθυνση του επερχόμενου συρμού.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τρένο τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ο σταθμός έκλεισε και πλάνα δείχνουν τις σορούς των δύο νεαρών καλυμμένες να απομακρύνονται από τον μετρό.

Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία, καθώς οι αρχές ήθελαν πρώτα να ενημερωθούν οι οικογένειες.

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