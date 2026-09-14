Νέα Υόρκη: Συρμός του μετρό σκοτώνει νεαρό ζευγάρι που καθόταν στις ράγες -Σοκαριστικό βίντεο

Τραγικό τέλος βρήκαν δύο νέοι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, όταν παρασύρθηκαν από συρμό του μετρό στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (13.09.2026) στο Μανχάταν. Το βίντεο είναι σοκαριστικό.

Οι δύο 24χρονοι, ένας άνδρας από το Νιου Τζέρσεϊ και μία γυναίκα από τη Νέα Υόρκη, βρίσκονταν πάνω στις γραμμές κοντά στον σταθμό Spring Street, όταν έφτασε συρμός της γραμμής Νο. 4 του μετρό.

🇺🇸 Footage has emerged of the couple hit by a train at Manhattan’s Spring Street station overnight







Both were 24 years old, and they appear to be sitting on the tracks, calmly waiting to be killed







Such a tragic waste of life 💔







Source: The Daily Source (on Instagram) / Writer:… pic.twitter.com/TgrrKkcga5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 14, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3:15 τα ξημερώματα. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους δύο νέους να κάθονται στις ράγες και να κοιτούν προς την κατεύθυνση του επερχόμενου συρμού.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τρένο τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ο σταθμός έκλεισε και πλάνα δείχνουν τις σορούς των δύο νεαρών καλυμμένες να απομακρύνονται από τον μετρό.

Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία, καθώς οι αρχές ήθελαν πρώτα να ενημερωθούν οι οικογένειες.

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