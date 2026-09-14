Πλασμαφαίρεση: Εικόνες από την εμπειρία ασθενούς στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Μαζωνάκης -«Η διαδικασία δεν συνίσταται για όλους»

Την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τις εμπειρίες της από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του, περιέγραψε ασθενής από το εξωτερικό.

Η ίδια, σε ανάρτησή της, αναφέρθηκε στην εμπειρία της και συγκεκριμένα στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε πριν από 8 εβδομάδες, όπως αναφέρει η ίδια.

Αναφερόμενη στην πλασμαφαίρεση, είπε πως «είναι μια προηγμένη μορφή θεραπευτικής διήθησης πλάσματος, σχεδιασμένη για την απομάκρυνση ορισμένων φλεγμονωδών πρωτεϊνών, οξειδωμένων λιπιδίων, ανοσοσυμπλεγμάτων, περιβαλλοντικών τοξινών και άλλων ουσιών που κυκλοφορούν στο πλάσμα. Δεν πρέπει να συγχέεται με την ανταλλαγή πλάσματος. Σε αντίθεση με την ανταλλαγή πλάσματος, η INUSpheresis διηθεί το δικό σας πλάσμα αντί να το αντικαθιστά με πλάσμα δότη ή συνθετική αλβουμίνη».

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Το χαρακτήρισε ως «μια διαδικασία βαθιάς διήθησης του αίματός σας – όχι ως υποκατάστατο των υγιεινών συνηθειών ζωής, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει την υγεία σε προσεκτικά επιλεγμένα άτομα».

Αναφερόμενη ειδικά στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, είπε: «Η εμπειρία μου ξεκίνησε με μια εξέταση βιοσυντονισμού και ανάλυση φρέσκου αίματος».

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Πλασμαφαίρεση: "Δεν είναι κάτι που χρειάζεται ο καθένας"

Όπως ανέφερε, συνιστάται να γίνουν δύο θεραπείες εντός 48 ωρών, αλλά τονίζει πως δεν είναι κάτι «που χρειάζεται ο καθένας». Η ίδια πάντως, ανέφερε πως «ήταν κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και χρόνια», προσθέτοντας πως είχε την επιθυμία αυτή «δεδομένων των ανεπαρκών γονιδίων αποτοξίνωσής της, του ιστορικού της με τη νόσο του Lyme, την έκθεση σε μούχλα, τα εμφυτεύματα μαστού κ.λπ.».

Σημείωσε, δε, πως «όπως κάθε ιατρική θεραπεία, είναι σημαντικό να συνεργάζεστε με εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μπορούν να καθορίσουν αν είναι κατάλληλη για τους συγκεκριμένους στόχους υγείας και το ιατρικό ιστορικό σας».

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