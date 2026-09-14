Στο Αρκαλοχώρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Το Αρκαλοχώρι επισκέφθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την παρουσία του στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Aρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας και Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη, των Αντιδημάρχων Καλλιόπης Αποστολογιωργάκη, Γιάννη Συμιανάκη και Γιώργου Κουτσαντωνάκη, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργου Μαλεδάκη καθώς και των Δημοτικών Συμβούλων Στέφανου Ψυλλάκη και Γιώργου Μελεμενή.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο, πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021, αναφερόμενος στην πορεία της αποκατάστασης, στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανασυγκρότηση και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελλίου, στη σημασία του για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και στις ανάγκες που δημιουργούνται σε επίπεδο υποδομών και οδικής συνδεσιμότητας.

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Ο κ. Κεγκέρογλου προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα λεύκωμα αφιερωμένο στις ομορφιές, την ιστορία και τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης, με τον κ. Τασούλα να ενημερώνεται για το σημαντικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που επιτελείται, καθώς και για τις δράσεις στήριξης των πολιτών που έχουν ανάγκη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και τους κληρικούς της Μητρόπολης για το έργο τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ευάλωτων συμπολιτών μας και εξέφρασε τη στήριξη του στις προσπάθειες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Ιεράς Μητρόπολης.

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