Oικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Το τελευταίο διάστημα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο – Νιώθω ενοχές μέσα μου»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τονΓιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

«Αυτή η ημέρα είναι δύσκολη και για την οικογένειά του και για τον κόσμο. Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό. Είναι ένα αγνό καλό παιδί», είπε αρχικά ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Το τελευταίο διάστημα, για έναν μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Για αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι κάπου καλά», συμπλήρωσε

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