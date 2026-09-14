ΔΕΥΑΗ: Τα χρέη 24 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, μπλοκάρουν νέες γεωτρήσεις!

Μεγαλώνουν τα αδιέξοδα της ΔΕΥΑΗ λόγω του απλήρωτου χρέους προς τη ΔΕΗ, που από την πλευρά της αρνείται να ηλεκτροδοτήσει μια νέα γεώτρηση της δημοτικής επιχείρησης στον Άγιο Μύρωνα.

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου όπως και οι ΔΕΥΑ σε ολόκληρη τη χώρα έχουν εκτινάξει στα ύψη τις απλήρωτες οφειλές τους προς τη ΔΕΗ λόγω του γνωστού προβλήματος που υπάρχει σε σχέση με τη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος που αντί να κοστολογείται σαν βιομηχανικό, χρεώνεται ως οικιακό.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων να έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη, και να μην μπορούν να τα διαχειριστούν.

Στη ΔΕΥΑΗ το χρέος προς τη ΔΕΗ φτάνει τα 24 εκ ευρώ και αυτό που με κάθε τρόπο ξεκαθαρίζει η διοίκηση είναι ότι δεν μπορεί να γίνει διαχείριση της οφειλής που συνεχώς αυξάνεται.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για τη ρύθμιση του χρέους με αποτέλεσμα οι ΔΕΥΑ να είναι με δεμένα χέρια και να μην προχωρούν σε διακανονισμό αναμένοντας να εξασφαλίσουν μια ευνοϊκότερη συμφωνία.

Ωστόσο η κυβέρνηση παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις της δεν προχωρά στη ρύθμιση που έχει ανακοινώσει, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΔΕΥΑ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη ΔΕΥΑΗ καταγράφονται σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, αφού λόγω του χρέους των 24 εκ ευρώ που έχει απέναντι στη ΔΕΗ, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση μιας γεώτρησης στον Άγιο Μύρωνα, για να ενισχυθεί το δίκτυο της υδροδότησης του Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα η ΔΕΥΑΗ δέχεται αφόρητες πιέσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) η οποία για να εγκρίνει την διαχειριστική επάρκεια της δημοτικής επιχείρησης της ζητά να ανταποκριθεί σε μια εξαιρετικά απαιτητική ψηφιακή γραφειοκρατία δια μέσω της οποίας θα έχει πλήρη και αναλυτική εικόνα της καθημερινής λειτουργίας της με αναλυτικά για στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση του νερού, τις ανείσπρακτες οφειλές και το ισοζύγιο πληρωμών.

Η ΡΑΑΕΥ θέτει τη διαχείριση του νερού σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο ανταποδοτικότητας καθώς δεν επιτρέπει τη διατήρηση ανείσπρακτων οφειλών για τις οποίες προκύπτουν και νομικές ευθύνες για τη διοίκηση των δημοτικών επιχειρήσεων.

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