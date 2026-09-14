Επιστολή στον Πρωθυπουργό: "80.000 εποχικά εργαζόμενοι αγωνιούν για το ταμείο ανεργίας"

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, το οποίο δεν θα πρέπει να καταβάλλεται για πάνω από δύο μήνες, απέστειλε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι "80.000 εποχικά εργαζόμενοι αγωνιούν μετά τις τοποθετήσεις στελεχών της Κυβέρνησης για το ταμείο ανεργίας".

Η επιστολή:

"Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Μην έχοντας άλλο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας, μιας και η υπόσχεση για συνάντηση μαζί μας τον Σεπτέμβριο του 2021 παρέμεινε υπόσχεση, αναγκαζόμαστε να σας αποστείλουμε την παρούσα επιστολή και μάλιστα να την δημοσιοποιήσουμε κιόλας γνωρίζοντας πως οι συνεργάτες σας στο Μέγαρο Μαξίμου επιλέγουν το τι θα φτάσει στα χέρια σας!

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Βγαίνουμε σιγά-σιγά από μια τουριστική σεζόν που κατά γενική ομολογία κρίνεται ανέλπιστα επιτυχημένη μιας και τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή δεν μας επέτρεπαν να είμαστε αισιόδοξοι.

Εν τούτοις η Χώρα μας κατάφερε και βρέθηκε για άλλη μια χρονιά στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των επισκεπτών!



Εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό βιώσαμε την πιο δύσκολη σεζόν από πλευράς συνθηκών εργασίας εδώ και πολλά χρόνια!

Οι χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας έφεραν τρομερή εντατικοποίηση ενώ η εργοδοτική παραβατικότητα χτύπησε κόκκινο!

Όμως η αφορμή για την παρούσα επιστολή είναι το ¨αλαλούμ¨ που προξένησαν οι ¨προσωπικές¨ απόψεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου σας κ. Μαρινάκη σχετικά με το ταμείο ανεργίας το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δυο μήνες και πως θα πρέπει το ζήτημα να εξεταστεί από μηδενική βάση.

Φανταζόμαστε θα συμφωνείτε πως πρόκειται για μια αποκρουστική δήλωση και πραγματικά δεν θα την λαμβάναμε υπόψη μας αν δεν είχαμε ακούσει δυο μήνες πριν τα ίδια από υπηρεσιακό παράγοντα του υπουργείου εργασίας περί μηδενικής βάσης.

Το γεγονός πως υπήρξε διάψευση από την υπουργό εργασίας ίσως να μας καθησύχαζε, όμως υπάρχουν βουλευτές και υπουργός της Κυβέρνησης που ταυτίζονται με τις απόψεις του κ. Μαρινάκη ενώ μόλις δυο βουλευτές που εκλέγονται στα Δωδεκάνησα αποδοκίμασαν τις δηλώσεις Μαρινάκη για ευνόητους λογούς!

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Συμφώνα με την εκτίμηση του αρμόδιου υπουργού κ. Θεοδωρικάκου είμαστε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα με το κόστος ενεργείας να φτάσει σε απίστευτα ύψη, αναρωτιόμαστε πραγματικά πως πιστεύετε πως μπορούμε να επιβιώσουμε με μόλις τρεις μήνες επιδότηση από την Δ.ΥΠ.Α.

Πως πιστεύετε πως μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ακρίβεια, στην στεγαστική κρίση και εν γένει στο κόστος ζωής;

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ

Υλοποιήστε κ. Πρωθυπουργέ αυτά που κατά καιρούς εσείς ο ίδιος έχετε πει στον δημόσιο διάλογο (γενικές συνελεύσεις του ΣΕΤΕ) περί επιμήκυνσης της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας κατά ένα μήνα μέσω της Δ.ΥΠ.Α. και με την συμμέτοχη των εργοδοτών!

Νομοθετήστε επιτέλους κ. Πρωθυπουργέ τις εξαγγελίες σας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε αξιοπρεπώς τους λεγόμενους νεκρούς μήνες!

Ως υπεύθυνο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας στους αρμόδιους υπουργούς, που όχι μονό μειώνουν το λεγόμενο δημοσιονομικό κόστος, αντιθέτως ενισχύουν το δημόσιο ταμείο!

Επομένως κ. Πρωθυπουργέ αν διαβάσετε αυτή την επιστολή είναι στο χέρι σας να δώσετε λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα που βασανίζει χιλιάδες εργαζόμενους της λεγόμενης βαριάς βιομηχανίας της Χώρας."

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