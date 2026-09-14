Το Μαρόκο «ξηλώνει» την άσφαλτο: Η ριζική αλλαγή που πρέπει να αντιγράψει επειγόντως η Ελλάδα!

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Ο καύσωνας εξελίσσεται σε ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τις πόλεις της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες γίνονται συχνότερες. Στο Μαρόκο, οι Αρχές αναζητούν τρόπους περιορισμού της αστικής ζέστης, παρεμβαίνοντας στους ίδιους τους δρόμους.

Σε περιοχές του Μαρακές και του Αγκαντίρ, η συμβατική άσφαλτος αντικαθίσταται δοκιμαστικά από διαπερατά υλικά. Η συγκεκριμένη λύση επιτρέπει στο νερό της βροχής να περνά στο έδαφος και να αποθηκεύεται στα βαθύτερα στρώματα, δημιουργώντας συνθήκες φυσικής εξάτμισης που συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας.

Κατά τις περιόδους ξηρασίας, προβλέπεται η αξιοποίηση επεξεργασμένου και ανακυκλωμένου νερού, ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση πόσιμου νερού.

Η μείωση της θερμοκρασίας στους δρόμους μπορεί παράλληλα να περιορίσει τη θερμότητα που μεταφέρεται στα γειτονικά κτίρια, μειώνοντας την ανάγκη για χρήση κλιματιστικών και, κατ’ επέκταση, την πίεση στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η πρακτική που εφαρμόζεται πιλοτικά στο Μαρόκο ενδέχεται να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες μεσογειακές πόλεις, καθώς η αντιμετώπιση της ολοένα εντονότερης αστικής θερμότητας απαιτεί νέες λύσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή των πόλεων.

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