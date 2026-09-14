Αστάθεια του καιρού την Τρίτη – Τι πρέπει να προσέξουν οι επισκέπτες σε φαράγγια και δρυμούς

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ενόψει της αυριανής ημέρας, Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) δείχνουν έντονη αστάθεια των καιρικών συνθηκών στη χώρα.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες και τους τουρίστες που προγραμματίζουν να επισκεφθούν εθνικούς δρυμούς, μονοπάτια και φαράγγια.

Οι επισκέπτες καλούνται να επιδείξουν ύψιστη προσοχή κατά τη διέλευσή τους, καθώς η εκδηλούμενη αστάθεια αυξάνει τους φυσικούς κινδύνους στο πεδίο (όπως κατολισθήσεις ή ξαφνικές πλημμύρες), και να μεριμνήσουν άμεσα για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας.

Κρίσιμη η αυριανή πρωινή ενημέρωση

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων. Όπως ξεκαθαρίζεται στην ανακοίνωση, το status λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών θα επανεκτιμηθεί νωρίς το πρωί.

Σε περίπτωση που τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΜΥ δείξουν περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε νέα έκτακτη ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να αποφασιστεί η προληπτική απαγόρευση της εισόδου σε δημοφιλείς αλλά επικίνδυνους προορισμούς —όπως το Φαράγγι της Σαμαριάς— με γνώμονα την ασφάλεια των εκδρομέων και του προσωπικού.Όσοι σκοπεύουν να κινηθούν σε ορεινές ή δασικές περιοχές αύριο, παρακαλούνται να ενημερωθούν πριν ξεκινήσουν, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ταλαιπωρία ή έκθεση σε κίνδυνο.

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