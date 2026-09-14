Σοκ με Μαζωνάκη: Απενεργοποίησαν δύο φορές το alarm για πιθανή θρόμβωση και συνέχισαν την πλασμαφαίρεση

Νέα δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και την ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Εγκληματικά λάθη και παραλείψεις συνθέτουν τις στιγμές που προηγήθηκαν της κατάρρευσής του. Η έρευνα των αρχών για τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έφερε καρπούς καθώς έδωσε σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή και το πώς η γιατρός αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τις ηχητικές ενδείξεις του μηχανήματος για την επιδεινούμενη κατάσταση του τραγουδιστή.





«Αγνόησαν δύο φορές την ειδοποίηση του μηχανήματος για θρόμβωση του Μαζωνάκη»



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης καταγράφηκε alert για πιθανή θρόμβωση. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα η ηχητική προειδοποίηση επαναλήφθηκε με την αρμόδια γιατρό να την απενεργοποιεί και να συνεχίζει την ιατρική διαδικασία αδιαφορώντας για την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του Μαζωνάκη. Οι ενδείξεις του μηχανήματος αποκάλυψαν ότι η διαδικασία ξεκίνησε στις 14:14. Περίπου εννέα με δέκα λεπτά αργότερα, το μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε το πρώτο alert για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, με την ένδειξη να αφορά πιθανή θρόμβωση. Στη συνέχεια καταγράφηκαν και άλλα alerts από το μηχάνημα, ενώ η λειτουργία του φέρεται να συνεχίστηκε έως τις 14:56.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαραλάμπος Λυκούδης, αναφέρθηκε στις κρίσιμες αυτές ενδείξεις, υποστηρίζοντας ότι ο συναγερμός χτύπησε δύο φορές και φέρεται να διακόπηκε, με τον πρώτο να καταγράφεται μόλις εννέα λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης. Και όπως τόνισε μιλώντας στο MEGA αν η γιατρός δεν παρέκαμπτε τον συναγερμό, σταματούσε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης και ειδοποιούσε για την παροχή πρώτων βοηθειών στον τραγουδιστή δεν είχαμε φτάσει στο να καταλήξει λίγη ώρα αργότερα.









Ο κ. Λυκούδης ήταν ρητός και κατηγορηματικός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος που κόστισε τη ζωή του καλλιτέχνη. Για αυτό και εξαρχής ο δικηγόρος επέμενε για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου των δύο γιατρών όπερ και εγένετο πριν απο λίγο καθώς πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Αν το πρώτο alert στα εννέα λεπτά είχε οδηγήσει σε άμεση διακοπή της διαδικασίας και άμεση κινητοποίηση των γιατρών θεωρείται βέβαιο ότι ο τραγουδιστής δεν θα είχε την μοιραία κατάληξη.

«Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά ο Γιώργος θα είχε σωθεί»



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Την ώρα της κηδείας και της ταφής του Γιώργου, επήλθε η πρώτη του δικαστική δικαίωση. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τους αρμόδιους δικαστές, τον κύριο ανακριτή και τον κύριο εισαγγελέα, όπου έσκυψαν το κεφάλι στο προανακριτικό υλικό και η αξιολόγησή του αναβάθμισε αυτήν την κατηγορία από τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο». «Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, αν αυτήν τη θεραπεία, την εξέταση, την έκανε κάποιος έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα και ήταν η δουλειά του αυτή, ο Γιώργος θα είχε σωθεί», τονίζει.

Ο εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς σε «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»



Nωρίτερα αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Μετά τα νέα επιβαρυντικά στοιχεία, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μία κατηγορία που αλλάζει τα δεδομένα στην ποινική τους μεταχείριση.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε νέα ποινική δίωξη, με το ζευγάρι των γιατρών να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και νέα στοιχεία που διαβίβασε η Ελληνική Αστυνομία στις δικαστικές αρχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκθέσεις που αφορούν ψηφιακά πειστήρια τα οποία συλλέχθηκαν κατά τις αυτοψίες, καθώς και στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας ζωτικών δεδομένων του τραγουδιστή.

Πλέον οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν το αδίκημα της έκθεσης με θανατηφόρο αποτέλεσμα στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τους δύο γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο