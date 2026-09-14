Το Καρδουλιανό τίμησε τη μνήμη των Μικρασιατών – Παρουσιάστηκε το 9ο «Εγκώμιον»

Η καθιερωμένη εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τα θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής, πραγματοποιήθηκε και φέτος, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στον Καρδουλιανό, τιμώντας με αυτό τον τρόπο, τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και έφτασαν στην Κρήτη, μεταφέροντας μαζί τους τις μνήμες, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ιερόθεο Χιώτη, ενώ ακολούθησε η παρουσίαση του 9ου τεύχους του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού Εγκώμιον», μιας έκδοσης που ξεκίνησε το 2018 και συνεχίζει με συνέπεια να καταγράφει πρόσωπα, γεγονότα, μαρτυρίες, παραδόσεις και στοιχεία της ιστορίας του Καρδουλιανού. Το νέο τεύχος, παρουσιάστηκε από τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, Στέφανο Ψυλλάκη και την εκπαιδευτικό και εικαστικό, Αργυρώ Λυραράκη.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου τόνισε ότι το Καρδουλιανό, συνδέθηκε με την ιστορία των Μικρασιατών προσφύγων, όταν 18 οικογένειες εγκαταστάθηκαν εκεί μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «Οι άνθρωποι αυτοί δεν έφεραν μαζί τους μόνο τις αναμνήσεις, αλλά έναν ολόκληρο πολιτισμό, τις αξίες, τις παραδόσεις, την πίστη, τα τραγούδια και τους χορούς τους, τα οποία ρίζωσαν στον τόπο και έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του. Η ιστορία των Μικρασιατών είναι κομμάτι της ιστορίας μας και όσο τη γνωρίζουμε, τη θυμόμαστε και τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές, τόσο διασφαλίζουμε ότι οι ρίζες μας παραμένουν ζωντανές».

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Με αφορμή την παρουσίαση του 9ου τεύχους του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού Εγκώμιον», ο Δήμαρχος συνεχάρη θερμά τον Σύλλογο Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού για τη συμβολή του, στη διαχρονική προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης της ιστορίας του χωριού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια αυτή, θεωρώντας την, πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και σημαντική πηγή γνώσης για την διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου και για τον λόγο αυτό, στάθηκε και φέτος αρωγός στην έκδοση του περιοδικού.

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Στη συνέχεια, τα μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού και του Συλλόγου «ΛΟΓΑΡΙ ΓΕΥΣΕΩΝ» "ταξίδεψαν" τον κόσμο στις γεύσεις και τις μνήμες της παράδοσης, παρουσιάζοντας βήμα-βήμα τη διαδικασία παρασκευής της παραδοσιακής μουσταλευριάς. Την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού, με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας τίμησαν με την παρουσία τους, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Συμιανάκης και Γιώργος Κουτσαντωνάκης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Ψυλλάκης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη. Επίσης παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού Σταύρος Μπιτζαράκης και μέλη του Συλλόγου, καθώς και πλήθος κατοίκων και επισκεπτών.

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