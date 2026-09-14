Super League 2: Δύο στα δύο ο Πανιώνιος

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Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε ο Πανιώνιος τα 136 χρόνια ιστορίας του, καθώς νίκησε με 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Νέα Σμύρνη κι έκανε το 2Χ2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος της Super League 2.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε μόλις στο 2ο λεπτό ο Μιγκέλ Ταβάρες, με τους «κυανέρυθρους» να διατηρούν το προβάδισμα έως το φινάλε και να παίρνουν το σπουδαίο «τρίποντο».

Ετσι, μετά το 2-0 της πρεμιέρας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β', η ομάδα του Φεράντο πρόσθεσε ακόμη τρεις βαθμούς στο ενεργητικό της και συνέχισε με το απόλυτο στο πρωτάθλημα.

Οι «Πόντιοι» από τη μεριά τους είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν, κυρίως στο πρώτο 45λεπτο, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο άλλο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής, ο Πανθρακικός επικράτησε με 2-0 του ΠΑΟΚ Β'.







Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής της Super League 2 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μαρκό - Καλλιθέα 2-1



ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0



Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β’ 1-2



Νέστος Χρυσούπολης - Πύργος 1-0



Ελλάς Σύρου - Αναγ. Καρδίτσας 3-0



Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-0



Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0



Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β’ 2-0







Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Πανιώνιος 6



Μαρκό 6



Ελλάς Σύρου 4



Πανθρακικός 4



ΑΕΛ 4



Νέστος Χρυσούπολης 4



Ολυμπιακός Β' 4



Καλλιθέα 3



Πανσερραϊκός 3



Απόλλων Καλαμαριάς 1



Ζάκυνθος 1



Πύργος 1



ΠΑΟΚ Β' 1



Αναγ. Καρδίτσας 1



Νίκη Βόλου 0



Αστέρας Τρίπολης Β' 0