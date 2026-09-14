Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: "Το μυστικό στον γάμο μου με τον Μάικλ Ντάγκλας είναι η δουλειά"

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας είναι μαζί σχεδόν τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να διατηρήσουν έναν από τους πιο μακροχρόνιους γάμους του Χόλιγουντ. Η 56χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει τώρα πως ένα από τα μυστικά της σχέσης τους και του γάμου τους είναι η δουλειά και συγκεκριμένα το ότι περνούν χρόνο μακριά ο ένας από τον άλλο και παραμένουν αφοσιωμένοι στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο 81χρονος Μάικλ Ντάγκλας γνωρίστηκαν πριν από σχεδόν 30 χρόνια και η ιστορία της πρώτης τους γνωριμίας έχει μείνει χαρακτηριστική. Κατά την πρώτη τους συζήτηση, ο Ντάγκλας φέρεται να της είπε: «Θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου».

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Dylan, 26 ετών, και την Carys, 23 ετών, όμως η κοινή τους πορεία δεν ήταν πάντα χωρίς δυσκολίες.

Το 2013 οι δυο τους αποφάσισαν να χωρίσουν προσωρινά, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ο Μάικλ Ντάγκλας είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον λαιμό, ενώ η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ. Τελικά, το ζευγάρι κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και να είναι ξανά μαζί.

Μιλώντας στους Sunday Times, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς εξήγησε πως η απόσταση και η ανεξαρτησία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του γάμου τους. «Το μυστικό του γάμου μας είναι η δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, ο Μάικλ είναι πάντα υποστηρικτικός απέναντι στην επαγγελματική της πορεία:

«Ο Μάικλ είναι κάπως έτσι: “Κάνε αυτή τη δουλειά, είναι καταπληκτική”. Και μετά μπορεί να πετάξει και να έρθει να με δει».

Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Πολύ καλύτερα από το να ξυπνάμε και να λέμε:“Τι θέλεις για πρωινό, αγάπη μου;”. Δεν νομίζω ότι ο γάμος μας θα είχε κρατήσει ποτέ αν ήταν έτσι».

Ο Ντάγκλας αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ηθοποιία το 2022, έπειτα από μια καριέρα σχεδόν έξι δεκαετιών. Έχει δηλώσει πως θα επέστρεφε στην οθόνη μόνο για κάτι πραγματικά «ξεχωριστό».

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