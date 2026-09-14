Κλειστό ξανά το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω ηφαιστειακής στάχτης από έκρηξη της Αίτνας

Νέα προβλήματα στις αερομεταφορές προκαλεί η συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας, καθώς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία ανέστειλε τις πτήσεις λόγω της ηφαιστειακής στάχτης που έχει καλύψει την περιοχή.

Σύμφωνα με το Reuters, αρχικά ανεστάλησαν οι αφίξεις έως τις 16:00 τοπική ώρα, όμως η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου SAC ανακοίνωσε στη συνέχεια παράταση των περιορισμών. Αφίξεις και αναχωρήσεις αναστέλλονται πλέον έως τις 22:00, λόγω της παρουσίας ηφαιστειακής στάχτης στην ατμόσφαιρα.



Η Αίτνα, το υψηλότερο και ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης, παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα, με εκπομπές στάχτης από τους κρατήρες της. Οι ιταλικές αρχές αύξησαν το επίπεδο αεροπορικού συναγερμού στο «κόκκινο», καθώς η ηφαιστειακή τέφρα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους κινητήρες των αεροσκαφών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα Υόρκη: Συρμός του μετρό σκοτώνει νεαρό ζευγάρι που καθόταν στις ράγες -Σοκαριστικό βίντεο