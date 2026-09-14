Αλέξης Καλοκαιρινός για δομή μεταναστών: Δεν υπάρχει κάτι οριστικό μέχρι στιγμής

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και την Υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη συμμετοχή και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και εκπροσώπων κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων, με θέμα την απόφαση του Υπουργείου για δημιουργία κλειστού κέντρου ολιγοήμερης κράτησης προσφύγων/μεταναστών στο 10ο χλμ της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών.

Όπως ανάφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στη συνάντηση συνόψισε τις βασικές παραδοχές της Δημοτικής Αρχής που αφορούν στην αναγνώριση της ανθρωπιστικής διάστασης του ζητήματος, στην αποδοχή της αναγκαιότητας δημιουργίας ανάλογου χώρου αλλά και στη μη αποδοχή της αναγκαστικής χωροθέτησής του στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Επεσήμανε βασικά ελλείμματα σχετικά με την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, την αδιαφάνεια κριτηρίων για τη χωροταξία/χωροθέτηση και για τις απαιτούμενες προδιαγραφές της εγκατάστασης, τα μειονεκτήματα της περιοχής (κυκλοφοριακός φόρτος, οδική ασφάλεια ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών, άμεση γειτνίαση με τον οικισμό των Αθανάτων και σε μια περιοχή στην οποία επεκτείνεται το Ηράκλειο οικιστικά και οικονομικά, μη οριοθετημένο ρέμα, έλλειψη υποδομών αποχέτευσης και ύδρευσης κ.α.), καθώς και στο ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο αντίστοιχο Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και στις καταγεγραμμένες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων στη συγκεκριμένη χωροθέτηση.

Επίσης, με δεδηλωμένη την πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να προχωρήσει με την Δομή στους Αθανάτους, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ζήτησε να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο αναζήτησης εναλλακτικής λύσης, ίσο με τον χρόνο κατά τον οποίο οι ενέργειες που πραγματοποιεί το Υπουργείο θα είναι ακόμα αναστρέψιμες.

Η πρόταση έγινε δεκτή από τον Υπουργό, με την προϋπόθεση ότι εναλλακτικές προτάσεις θα προέρχονται ή θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή της Περιφέρειας και ενός από τους Δήμους του βόρειου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Έκτοτε, το ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει κάτι οριστικό μέχρι στιγμής. Από την επικοινωνία που είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου με το Υπουργείο Μετανάστευσης, όπως όλα δείχνουν υπάρχει χρόνος μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα.

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