Το λάθος που κάνουμε όλοι με τις πατάτες φούρνου και δεν ροδίζουν ποτέ

Οι πατάτες φούρνου είναι από τα πιο αγαπημένα συνοδευτικά, όμως το να αποκτήσουν τραγανή, χρυσαφένια κρούστα και να παραμείνουν μαλακές στο εσωτερικό δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.

Το μυστικό, σύμφωνα με τους μάγειρες, βρίσκεται σε ένα υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα: το κορν φλάουρ. Μια μικρή ποσότητα πριν από το ψήσιμο δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα στην επιφάνεια της πατάτας, βοηθώντας την να γίνει πιο τραγανή χωρίς την ανάγκη για πολύ λάδι.

Για 1 κιλό πατάτες αρκούν περίπου 2 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ, μαζί με ένα κουταλάκι πάπρικα για επιπλέον χρώμα και γεύση.

Οι πατάτες πρέπει πρώτα να κοπούν σε ομοιόμορφα κομμάτια και να στεγνώσουν πολύ καλά. Στη συνέχεια ανακατεύονται με το κορν φλάουρ, την πάπρικα και 2-3 κουταλιές λάδι και απλώνονται σε μία στρώση σε ταψί.

Ψήνονται σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C για περίπου 35-45 λεπτά και γυρίζονται στα μισά του ψησίματος. Έτσι, μπορούν να αποκτήσουν τραγανές άκρες και χρυσαφένιο χρώμα, διατηρώντας παράλληλα το εσωτερικό τους τρυφερό.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: