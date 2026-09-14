Συναγερμός σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ με κρούσματα γαστρεντερίτιδας

Συναγερμός σε Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, που γύρισαν με προβλήματα από τη Ρόδο. Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η ΑΕΚ έχουν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας και υπάρχει έντονη ανησυχία πως θα προκύψουν κι άλλα.

Πιο συγκεκριμένα, από την την πλευρά των «πρασίνων» έχουν «χτυπηθεί», μέχρι στιγμή, 6 μέλη του σταφ, κάποια εκ των οποίων χρειάστηκαν νοσηλεία. Ενώ από την Ένωση, όπως ενημέρωσε και η ίδια, τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν φτάσει στα 8, ωστόσο, τα 5 εξ αυτών αφορά τους παίκτες του ρόστερ. Και μαζί με τους τέσσερις τραυματίες που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, φτάνουν στους 9 εκείνοι που δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Όλα αυτά έχουν φέρει συναγερμό στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, καθώς σε λίγες μέρες οι δύο ομάδες να ταξιδέψουν και πάλι για τη Ρόδο και το Super Cup.