Super League: 200 αγώνες συμπλήρωσε ο Μπουχαλάκης

Με μια ιστορική νίκη για τον ΟΦΗ συνδύασε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης την συμπλήρωση των 200 αγώνων του στη Super League. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού στον Πειραιά στην μόλις δεύτερη νίκη της εκεί σε σύνολο 50 αγώνων με την προηγούμενη να είναι στις 27 Μαΐου 1990 με το εντυπωσιακό 5-4, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.



Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είχε κάνει το ντεμπούτο του στις 11 Δεκεμβρίου 2011 ως αλλαγή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης Εργοτέλης - Δόξα Δράμας 2-1 στη θέση του Μιχάλη Φραγκουλάκη. Η πρώτη αναμέτρηση που αγωνίστηκε ως βασικός στη Super League ήταν στις 28 Ιανουαρίου 2012 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, στην ήττα του Εργοτέλη με 3-0.



Συνολικά με τον Εργοτέλη αγωνίστηκε σε 32 αναμετρήσεις της Super League και συνέχισε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Με τους Ερυθρόλευκους αγωνίστηκε συνολικά σε 134 αγώνες και σημείωσε 11 τέρματα. Το 2025-26 αγωνίστηκε σε 30 αγώνες και σκόραρε μια φορά, ενώ αυτή τη σεζόν έχει συμμετάσχει και στα τέσσερα φετινά παιχνίδια του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα και σημείωσε γκολ στην εντός έδρας νίκη με την Κηφισιά.



Συνολικά στη Super League έχει πλέον 200 συμμετοχές και 14 γκολ, ενώ έχει σκοράρει και με τις τέσσερις ομάδες με τις οποίες έχει αγωνιστεί στην κατηγορία. Το πρώτο του γκολ το είχε σημειώσει στις 9 Μαρτίου 2014 στην αναμέτρηση Πανθρακικός - Εργοτέλης 2-1.